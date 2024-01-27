Пожар на танкере Marlin Luanda продолжался несколько часов после попадания в него ракеты, выпущенной йеменскими хуситами. Инцидент произошел в Аденском заливе. Экипаж эвакуирован, сообщений о пострадавших нет.

В настоящий момент судно направляется в ближайший порт, сообщила британская компания-оператор танкера Trafigura, но не уточнила, в какой.

Атака на танкер произошла на выходе из Красного моря в ночь на субботу. Пожар начался в одном из грузовых отсеков судна, для его локализации было использовано противопожарное оборудование.

Сообщается, что в тушении пожара помогали находившиеся поблизости суда французского, индийского и американского флота.

Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили, что эта атака — ответ на британо-американскую агрессию.

Ранее объединенные силы США и Британии нанесли серию ударов по позициям хуситов в Йемене.

Действия хуситов в Аденском заливе фактически заблокировали международное судоходство в регионе, что наносит серьезный урон мировой торговле.

Власти Великобритании заявили в субботу, что нападения на коммерческие суда неприемлемы, и Лондон и его союзники оставляют за собой право на ответные действия.

Примерно через восемь часов американские военные уничтожили противокорабельную ракету хуситов, которая была нацелена на Красное море и готова к запуску, сообщило также командование.

Российский груз и санкции

Bloomberg называет последний инцидент самым масштабным нападением на нефтеналивное судно.

По сообщениям Trafigura, оно перевозило нефтепродукты российского производства, в частности, лигроин — смесь тяжелых углеводородов тяжелее бензина.

Этот груз был приобретен, в соответствии с санкциями, по цене ниже потолка, установленного западными странами почти год назад, отметил представитель оператора.

Потолок, одна из форм санкций за агрессию против Украины, имеет разные уровни для разных категорий нефти и нефтепродуктов, но России удается экспортировать значительную часть производимого по более высоким ценам в обход ограничений.

Танкер Marlin Luanda ходит под флагом Маршалловых островов. Официальные лица США сообщили CBS, что в него попала противокорабельная баллистическая ракета.

Напряженность в Красном море

Служба UKMTO, организующая обмен информацией между британским военно-морским флотом и торговыми судами в регионе, уточнила, что инцидент произошел в 60 морских милях к юго-востоку от Адена.

UKMTO предупредило другие суда, чтобы они следовали с осторожностью и сообщали о любой подозрительной деятельности.

Компания Trafigura подтвердила, что судно пострадало, и военные корабли направились к нему для оказания помощи.

Военный представитель хуситов Яха Сареа заявил, что группировка применила "несколько соответствующих военно-морских ракет", а попадание в танкер было прямое.

Хуситы утверждают, что их действия направлены в поддержку ХАМАС в Газе, против которого Израиль проводит масштабную военную кампанию.

Вначале они заявляли , что нападают только на суда, имеющие какую-то связь с Израилем, хотя такая связь прослеживалась далеко не всегда.

11 января США и Великобритания нанесли первые удары по объектам хуситов, после чего те заявили, что отныне будут атаковать и суда, связанные с этими странами тоже.

Обстрелы действительно не прекратились, несмотря на несколько серий последующих ударов по Йемену, и многие суда, курсирующие между Европой и Азией, начали обходить этот район и следовать более долгим путем вокруг Африки, что приводит также к большей стоимости перевозок.

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