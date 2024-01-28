В Украине бывшему и действующему руководителям одного из департаментов Минобороны страны, руководителю и коммерческому директору украинской компании, а также представителю неназванной иностранной фирмы было сообщено о подозрении в совершении преступления по статье УК Украины о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в составе организованной группы.

Как сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины, дело касается растраты 1,5 млрд гривен (36 млн евро), предназначавшихся на закупку ста тысяч артиллерийских снарядов для ВСУ.

Мошенничество при покупке снарядов для ВСУ

Как поясняется в пресс-релизе, в августе 2022 года Минобороны Украины заключило контракт на закупку оптовой партии снарядов с украинской компанией - поставщиком вооружений. Минобороны перечислило на счета предприятия всю сумму, предусмотренную документом.

После этого украинская компания перечислила часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако эта фирма поставку не осуществила, а вместо этого перевела полученные деньги на счета еще одной аффилированной структуры за рубежом, указывают в офисе генпрокурора. Остальная сумма от Минобороны осталась на счетах украинской компании в одном из столичных банков, следует из сообщения.

Служба безопасности Украины, участвовавшая в расследовании дела, уточняет, что украинская компания, участвовавшая в мошеннической схеме, - это предприятие "Львовский арсенал". Полученные от Минобороны деньги за снаряды, по данным спецслужбы, эта фирма перевела некоей аффилированной структуре на Балканах.

Кого подозревают в растрате

Имена бывшего и нынешнего руководителей Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины, а также главы и коммерческого директора компании "Львовский арсенал", которые были уведомлены о подозрениях в свой адрес, называет онлайн-издание "Украинская правда". Это Александр Лиев, Тоомас Нахкур и Юрий Збитнев соответственно.

Имя еще одного подозреваемого - представителя иностранной коммерческой структуры, на счета которой были выведены средства, - не указано в пресс-релизах офиса генпрокурора Украины и СБУ и сообщениях украинских СМИ.

Указывается, что похищенные средства были арестованы, сейчас решается вопрос об их возвращении в бюджет Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, отмечают в СБУ.

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