Администрация президента США разрабатывает новую стратегию по Украине, акцент которой сделан не на отвоевании захваченной Россией территории, а на том, чтобы помочь Киеву отразить новые наступления армии РФ. Об этом сообщило американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников Белого дома.

Успешная тактика последнего времени - по ЧФ России и Крыму

Западные союзники Киева хотят, чтобы он сосредоточился на тактике, которая в последнее время была успешной - ведении огня на большие расстояния, сдерживании Черноморского флота России, а также связывании российских сил в аннексированном Крыму с помощью ракетных ударов и диверсий, отмечает газета. В то же время Запад надеется, что в 2024 году Украине удастся избежать территориальных потерь, пишет WP.

Идея Вашингтона состоит в том, чтобы направить Украину "на другую траекторию", чтобы к концу 2024 года она стала гораздо сильнее", пояснил собеседник WP. "Совершенно очевидно, что им (ВСУ) будет трудно попытаться добиться такого же серьезного рывка на всех фронтах, который они пытались сделать в прошлом году", - добавил он.

Прежняя стратегия - обучение ВСУ и поставка оружия

Новая стратегия существенно отличается от прошлогодней, когда США вместе с союзниками отправляли Киеву современное оборудование и обучали украинских военнослужащих, рассчитывая, что с помощью этих мер удастся быстро оттеснить российских силы с удерживаемых ими территорий на востоке и юге Украины, пишет WP. Однако эти усилия потерпели неудачу - во многом из-за укрепленных российских минных полей и траншей на передовой, указывает газета.

Соглашения о гарантиях безопасности для Украины

План Соединенных Штатов является частью усилий трех десятков стран - союзниц Украины, причем каждая из них готовит документ с конкретными обязательствами (по поддержке Украины) на период до 10 следующих лет, подчеркивает газета. В середине января Великобритания подписала с Украиной договор о гарантиях безопасности, Франция также намерена заключить аналогичное соглашение с украинской стороной.

США рассчитывают обнародовать собственный договор с 10-летними обязательствами нынешней весной, указывает WP. По данным издания, соглашение будет гарантировать Украине поддержку краткосрочных военных операций, а также создание военного потенциала, который сможет сдерживать агрессию со стороны России.

Кроме того, документ будет включать программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также помочь ей провести политические реформы, необходимые для интеграции в западные институты.

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