"Сбили наш самолет, Ил-76, со своими военнослужащими — 65 человек, — сказал Путин (цитата по агентству ТАСС). — Мы не просто же туда их подвозили. А Главное управление разведки ВСУ знало о том, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему, 190. И, зная об этом, [ВСУ] нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально ли они сделали это или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали".