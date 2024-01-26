Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Путин повторил неоднократно звучавшие ранее утверждения российских властей, что самолет сбила Украина и на его борту находились украинские военнопленные, которые направлялись к месту обмена.
"Сбили наш самолет, Ил-76, со своими военнослужащими — 65 человек, — сказал Путин (цитата по агентству ТАСС). — Мы не просто же туда их подвозили. А Главное управление разведки ВСУ знало о том, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему, 190. И, зная об этом, [ВСУ] нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально ли они сделали это или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали".
Украинские власти настаивают, что Россия не предупреждала их о перевозке пленных на Ил-76. В Киеве не подтверждают информацию о том, что на борту упавшего самолета находились военнослужащие, — как и утверждения Москвы, что самолет был сбит украинскими военными.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев требует проведения международного расследования инцидента с самолетом.