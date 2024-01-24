Спустя несколько часов после крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области Украина впервые прокомментировала катастрофу, но не подтвердила утверждения России, что на борту находились украинские военнопленные. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что по-прежнему не имеет "достоверной и исчерпывающей информации" о том, кто именно был в самолете. При этом в ГУР отметили, что Россия не предупредила Украину "о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства" над Белгородом.

Сначала Генштаб ВСУ опубликовал заявление, в котором, не упоминая напрямую крушение Ил-76 в Белгородской области, пообещал "и в дальнейшем принимать меры по уничтожению" военно-транспортных самолетов, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.

Украинские СМИ трактовали это как косвенное подтверждение того, что Ил-76 действительно был сбит украинскими военными.

В заявлении сначала описывались последствия недавних ракетных ударов по Харьковской области и указывалось, что ракеты доставляются как раз самолетами.

"Для уменьшения ракетной угрозы Вооруженные cилы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации. Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода", — сообщили в Генштабе.

Российское Минобороны утверждает, что ВСУ нанесли удар по самолету из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

"Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", — утверждает ведомство. Независимого подтверждения этому нет.

Как ранее писал корреспондент Би-би-си Павел Аксенов, эту информацию могло бы подтвердить видео, на котором заметен след от ракеты или сам момент поражения самолета.

Но такого видео нет, а на основе опубликованного ролика сделать однозначные выводы о причинах падения самолета сложно — на нем засняты лишь его последние секунды, а сам Ил-76 виден довольно плохо.

"Вопреки сложившейся практике"



Сразу после авиакатастрофы Минобороны России заявляло, что на борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

И российские, и украинские власти подтвердили, что на среду был запланирован обмен военнопленных.

"Я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит", — говорил в частности Украинской службе "Радио Свобода" (в России все структуры этого СМИ включены в реестр "иностранных агентов") представитель ГУР Андрей Юсов.

Позже ГУР опубликовало более развернутое сообщение об инциденте. В нем сказано, что Россия не предупреждала Киев о доставке пленных самолетом и вообще не уведомила о "количестве транспортных средств, маршрутах и способах доставки пленных".

"Украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом", — утверждает ведомство.

При этом в разведке подчеркнули, что данных о местонахождении и судьбе пленных у них все еще нет.

"Безопасность наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона, — также пишет ГУР. — Речь может идти о спланированных и умышленных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства".

Российское Минобороны, между тем, утверждало, что украинское руководство "прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена".

По достигнутой ранее договоренности обмен должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе, утверждали в российском ведомстве.

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