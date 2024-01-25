Украина будет настаивать на международном расследовании обстоятельств крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 24 января, в традиционном видеообращении.

По словам Зеленского, "нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории — вне нашего контроля".

Украинский президент также сообщил, что заслушал доклады о произошедшем от министра обороны Украины Рустема Умерова, главкома ВСУ Валерия Залужного, главы Генштаба Сергея Шапталы, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка. "Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родственников и с эмоциями нашего общества", — сказал Зеленский, не назвав версий того, по какой причине мог упасть российский самолет.

Ранее 24 января президент Украины отменил запланированную на четверг поездку в центральные области. Также, как сообщило со ссылкой на источники издание "РБК-Украина", Владимир Зеленский запретил назначать встречи для поздравлений его с днем рождения. 25 января Зеленскому исполняется 46 лет.

Глава Воздушных сил Украины обвинил РФ в "дискредитации"

В тот же вечер глава Воздушных сил Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале обвинил Россию в попытке дискредитировать Украину.

По его словам, в течение 24 января "неистовая российская пропаганда направляет фейковый поток информации на внешнюю аудиторию — пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. Цель очевидна — они хотят снизить международную поддержку нашего государства". Олещук не упомянул прямо крушение Ил-76, но подчеркнул, что "Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора".

Крушение российского Ил-76 в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Корочанском районе Белгородской области в поле рядом с селом Яблоново. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, все люди на борту погибли.

Telegram-каналы "Важные истории" и "ЧТД" со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что на борту Ил-76 находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых перевозили для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Минобороны РФ назвало крушение "терактом" и обвинило в этом Киев.

Позже в экстренном заявлении ГУР Украины подтвердило, что обмен военнопленными планировался на 24 января, но подчеркнуло, что безопасность украинских пленных должна обеспечивать российская сторона.

"Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами… Речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства", — говорится в заявлении.

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