Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщают "Украинская правда" и "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на комментарий ведомства для прессы.

В настоящее время, заявили в украинской спецслужбе, проводится "комплекс мероприятий" для установления обстоятельств случившегося. Подробного комментария непосредственно о крушении Ил-76 в СБУ не дали.

Накануне военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение недалеко от села Яблоново в Белгородской области. Минобороны РФ заявило, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена, а также трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Российское оборонное ведомство назвало случившееся "терактом" и обвинило в нем украинских военных. Согласно заявлению Минобороны РФ, самолет был сбит зенитными ракетами, выпущенными из Харьковской области. Аналогичную точку зрения озвучили многие российские официальные лица и пропагандисты.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил, что вечером 24 января Киев и Москва планировали провести обмен пленными. В опубликованном вскоре заявлении ГУР говорилось, что украинская сторона "не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" в районе Белгорода. Также в разведке отметили, что пока не могут подтвердить, были ли на борту пленные.

Генштаб ВСУ в своем заявлении, выпущенном через несколько часов после катастрофы, напрямую не прокомментировал падение самолета. В то же время в ведомстве подчеркнули, что украинская армия "отслеживает военно-транспортную авиацию" России и "принимает меры к уничтожению" средств доставки военных грузов.

Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном вечернем обращении заявил, что власти страны будут настаивать на проведении международного расследования крушения Ил-76. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это предложение, сказал, что согласен с ним, если имеется в виду "расследование преступных действий киевского режима".

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