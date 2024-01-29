Басманный районный суд Москвы заочно арестовал председателя совета директоров Фонда борьбы с коррупцией Марию Певчих, ведущего YouTube-канала "Популярная политика" Дмитрия Низовцева, пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш и главу социологической службы ФБК Анну Бирюкову, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в понедельник, 29 января.

Певчих, Ярмыш и Низовцева обвиняют в распространении "фейков" о российской армии. Помимо этого, Певчих обвиняют в организации "экстремистского сообщества" и вандализме, а Ярмыш, Низовцева и Бирюкову — в участии в "экстремистском сообществе". Бирюкова обвиняется также в оправдании терроризма.

Против восьми соратников Алексея Навального, в том числе Певчих, Низовцева и Бирюковой, в 2022 году были возбуждены уголовные дела о распространении "фейков" об армии РФ. Поводом предположительно послужили их высказывания во время эфиров на YouTube-канале "Популярная политика" об убийствах мирных жителей Украины, совершаемых российскими военными. Дело об экстремизме против сотрудников ФБК расследуется с 2021 года.

Певчих, Низовцев и Бирюкова находятся в розыске с декабря 2023 года. Ярмыш была объявлена в розыск в марте 2022 года в связи с другим уголовным делом — о подстрекательстве к нарушению антиковидных ограничений.

Основатель ФБК Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Московский городской суд приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об экстремизме.

Власти РФ преследуют сторонников Навального уже на протяжении нескольких лет. В октябре суд арестовал троих адвокатов, защищавших Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Их обвинили в участии в экстремистском сообществе. Адвокатам вменили в вину то, что они передавали из колонии письма Навального его соратникам.

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