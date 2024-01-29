Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на экстренном брифинге заявил, что покидает свой пост. Проправительственный телеканал Imedi со ссылкой на собственные источники сообщал, что политик возглавит правящую партию "Грузинская мечта" в преддверии парламентских выборов.

"Свой второй срок на посту главы правительства я начал в самый трудный период и явно служил нашей стране. Я бескомпромиссно защищал интересы нашего народа и страны и горжусь теми результатами, которых мы добились с командой за этот период", — сказал Гарибашвили.

Свою отставку политик связал с подготовкой к президентским и парламентским выборам, которые пройдут в Грузии в этом году. По словам Гарибашвили, "в команде много успешных лидеров, и правильно, если еще кому-то предоставится возможность [быть премьером]".

Гарибашивили после отставки возглавит правящую партию "Грузинская мечта" и будет готовить ее к выборам. По данным телеканала Imedi, кресло премьер-министра, в свою очередь, займет нынешний председатель партии Иракли Кобахидзе.

Согласно грузинским законам, в случае ухода главы правительства со своего поста другие министры автоматически отправляются в отставку. Кандидатуру нового премьера выдвигает правящая партия (у "Грузинской мечты" половина всех мест в парламенте), он собирает новое правительство и направляет список на утверждение депутатам.

Гарибашвили возглавлял кабинет министров с февраля 2021 года. Ранее он уже занимал эту должность в 2013-2015 годах, а до второго назначения на должность премьера два года руководил министерством обороны Грузии.

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