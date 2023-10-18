Парламент Грузии не отправил в отставку президента страны Саломе Зурабишвили, сообщает грузинский "Первый канал". В соответствии с Конституцией глава государства продолжит исполнять свои полномочия.

Для принятия решения об импичменте требовалась поддержка 100 из 150 депутатов, "за" проголосовали только 86, еще один высказался против отставки Зурабишвили. Остальные парламентарии участие в заседании не приняли.

Процедуру импичмента организовала партия "Грузинская мечта", представители которой занимают 84 кресла в парламенте Грузии. Оппозиционные депутаты ранее рассказывали, что правящая партия вела с ними тайные переговоры с целью заручиться недостающими для отставки президента голосами.

Перед голосованием на заседании выступили лидер парламентской фракции "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, который перечислил доводы в пользу импичмента и пригрозил уголовным делом президенту страны. С обращением выступила и сама Саломе Зурабишвили, отказавшаяся, впрочем, отвечать на вопросы депутатов.

Голосование об импичменте в парламенте стало возможно после заключения Конституционного суда Грузии, пришедшего к выводу, что Зурабишвили нарушила основной закон страны. Инициатором соответствующей проверки в начале сентября выступила "Грузинская мечта", обвинившая президента в совершении официальных зарубежных визитов без получения согласия правительства. Адвокаты главы государства настаивали, что процедура импичмента запущена безосновательно и носит исключительно политический характер, поскольку президент по многим вопросам находится в оппозиции к правящей партии.

Зурабишвили занимает пост президента Грузии с 2018 года. До 2004 года она была гражданкой Франции, в том числе работала послом этой республики в Тбилиси, а после принятия грузинского гражданства несколько лет возглавляла МИД страны. На президентских выборах Зурабишвили баллотировалась как независимый кандидат, заручилась поддержкой "Грузинской мечты", однако затем перешла в оппозицию к правящей партии, заняв более либеральную и проевропейскую позицию.

С 2013 года Грузия — парламентская республика, полномочия президента в системе государственного управления в этой стране существенно ограничены.

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