Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию страны, отправившись с рабочим визитом в Германию и другие государства ЕС без согласования с правительством страны. К такому выводу пришел Конституционный суд Грузии, сообщает телеканал Mtavari.

Рассмотрение дела проходило по заявлению правящей партии "Грузинская мечта". Ее лидер Иракли Кобахидзе в конце августа заявил, что десять зарубежных поездок Зурабишвили не были согласованы с правительством страны. Тем самым, по его мнению, президент нарушила Конституцию, и 1 сентября "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.

Слушания в Конституционном суде начались 3 октября, Зурабишвили лично в рассмотрении дела участия не принимала. Ее адвокаты настаивали, что процедура импичмента запущена безосновательно и носит исключительно политический характер, поскольку президент по многим вопросам находится в оппозиции к правящей партии.

Как отмечает Paper Kartuli, суд обязан уведомить о своем решении парламент Грузии, после чего депутаты должны в течение 15 дней принять решение по вопросу об отрешении президента страны от должности. Импичмент произойдет, если за отставку проголосуют две три депутатов (у инициировавшей процедуру "Грузинской мечты" 84 мандата из 150).

Зурабишвили занимает пост президента Грузии с 2018 года. До 2004 года она была гражданкой Франции, в том числе работала послом этой республики в Тбилиси. После принятия грузинского гражданства несколько лет возглавляла МИД страны. На президентских выборах Зурабишвили баллотировалась как независимый кандидат, заручилась поддержкой "Грузинской мечты", однако затем перешла в оппозицию к правящей партии, заняв более либеральную и проевропейскую позицию.

С 2013 года Грузия — парламентская республика, полномочия президента в системе государственного управления в этой стране существенно ограничены.

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