В понедельник, 29 января, бывший председатель Центристской партии, экс-мэр Таллинна, экс-спикер Рийкикогу (парламента) и экс-премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил на пресс-конверенцию, что покидает Центристскую партию и уходит в Isamaa. Это главная политическая тема эстонских масс-медиа в понедельник.

"Вера в то, что Центристская партия сможет реализовать программные позиции, исчезла", — пояснил свое решение Ратас на специально созванной пресс-конференции, сообщает rus.err.ee.

На пресс-конференции политик огласил свои дальнейшие планы с учетом разногласий, возникших у него с нынешним руководством Центристской партии.

"Мое желание и призвание — продолжать заниматься политикой, — заявил Ратас. — И я продолжу это делать в рядах партии "Отечество" (Isamaa)".

"Это очень хорошая новость, как с политической, так и с человеческой точки зрения, — прокомментировал председатель Isamaa Урмас Рейнсалу. — Этому правительству нужна сильная уравновешивающая сила. Эту ответственность должна нести Isamaa. Присоединение Юри к Isamaa делает нашу политику сильнее".

Раскол и кризис Центристской партии Эстонии

Следует отметить, что Центристская партия Эстонии традиционно пользовалась поддержкой русскоязычного населения Эстонии в то время, как Isamaa стоит на более национал-консервативных позициях. В частности, одно из предложений Isamaa — лишить граждан РФ, постоянно проживающих в Эстонии права голоса на муниципальных выборах. Напомним, что в Эстонии на выборах в самоуправления голосуют как граждане РФ, постоянно проживающие в стране, так и неграждане. Ратас, как сообщает rus.err.ee, дал понять, что не готов поддержать такой шаг.

Смена партийной принадлежности Ратасом может быть связана с его амбициями баллотироваться в этом году в Европарламент. Однако, ответ на вопрос, получит ли Ратас первое место в списке кандидатов в депутаты Европарламента, остается открытым. Ранее он баллотировался в Европарламент от Центристской партии, но избраться ему не удавалось.

Нынешний председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что Ратас принял решение покинуть ряды центристов некоторое время назад и вел переговоры с двумя партиями.

По мнению Кылварта, Центристской партии было бы легче преодолеть нынешний спад вместе с Ратасом, однако справятся и без него.

После избрания Михаила Кылварта председателем Центристской партии несколько видных центристов покинули эту политическую силу.

Из 16 депутатов Рийгикогу, избранных по списку центристов, во фракции Центристской партии теперь остались лишь 6. Трое ушли в Isamaa, четверо — в Социал-демократическую партию, один — в Партию реформ, а двое — пока беспартийные, сообщает rus.err.ee.

Ратас предрекает также потерю центристами власти в Таллинне еще до очередных муниципальных выборов.

Ратас ранее заявил, что не намерен баллотироваться на выборах в Европарламент по списку Центристской партии, если в нем также будет присутствовать нынешний европарламентарий Яна Тоом.

В свою очередь, Яна Тоом заявил эстонским Delfi, что "избиратели не простят" Ратасу смену партпринадлежности. Тоом считает, что Ратас будет корректировать свои взгляды относительно смены власти в Таллинне и отнятия права голоса у неграждан и граждан России.

Юри Ратас состоял в Центристской партии 23 года.

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