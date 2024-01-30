Война в Украине резко подстегнула спрос на американское оружие: его экспорт в прошлом финансовом году, согласно отчету Госдепартамента, вырос до рекордных 238 млрд долларов.

В опубликованной в понедельник сводке Госдепартамента говорится, что особенно сильно в 2023 финансовом году вырос объем сделок с оружием, а также военным снаряжением и услугами, которые правительство США заключало с властями других стран. Их общая стоимость увеличилась на 56%, до 81 млрд долларов.

Остальные 157,5 млрд долларов пришлись на прямые продажи американских военно-промышленных компаний их клиентам. Их объем тоже вырос, но не так сильно: на 2,5% по отношению к 2022 финансовому году.

Финансовый год в США начинается 1 октября.

Одним из главных покупателей американского оружия стала Польша, которая после нападения России на Украину поставила себе цель построить сильнейшую в Европе сухопутную армию.

Польша закупила вертолеты Apache на 12 млрд долларов, ракетные системы HIMARS на 10 млрд долларов, танки M1A1 Abrams на 3,75 млрд, а также системы управления противовоздушной и противоракетной обороной на четыре миллиарда.

В Польше после выборов в конце прошлого года сменилась власть, но новое правительство во главе с Дональдом Туском обещает продолжить перевооружение армии, начатое правительством партии ПиС.

Германия купила у США вертолеты Chinook на 8,5 млрд долларов. Чехия заказала новейшие истребители F-35 и боеприпасы на 5,6 млрд. Болгария — бронемашины Stryker на 1,5 млрд. Норвегия — многоцелевые вертолеты на миллиард.

Американское оружие и военную технику по-прежнему покупают и зва пределами Европы. Южная Корея в 2023 финансовом году закупила F-35 на 5 млрд долларов, Австралия заказала военные транспортные самолеты C130J-30 Super Hercules на 6,3 млрд, а Япония заплатит один миллиард за разведывательный самолет E-2D Hawkeye.

Россия помогла американскому ВПК

Глава бюро оружейных трансферов Госдепартамента Мира Ресник отметила в беседе с изданием Politico, что продажи американского оружия идут вверх в том числе и потому, что некоторые страны отказываются от российского.

Россия в последние тридцать лет была второй среди главных экспортеров оружия в мире, но при этом в последние годы разрыв между ней и США растет, а между ней и третьей страной-экспортером, Францией, сокращается. В 2022 году, по данным шведского аналитического центра SIPRI, на США пришлось 40% мировой торговли оружием, а на Россию — 16%, и ее доля за четыре предшествовавших года сократилась на четыре процентных пункта.

"Вторжение в Украину, вероятно, еще больше ограничит российский оружейный экспорт, — предсказывал почти год назад аналитик SIPRI Симон Веземан. — Потому что Россия будет отдавать приоритет снабжению своих вооруженных сил, а спрос со стороны других стран останется низким из-за торговых санкций, наложенных на Россию, а также растущего давления со стороны США и их союзников, которые уговаривают не покупать российское оружие".

Администрация президента Джо Байдена в спорах с республиканцами о военной помощи Украине доказывает, что эта помощь, кроме прочего, способствует росту экономики самих США, поскольку обеспечивает новыми заказами военную промышленность. Часть этих заказов непосредственно связана с поставками Украине, а часть приходит от стран, которые решили полностью или частично отказаться от российских поставщиков.

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