Суд в Пакистане во вторник приговорил бывшего премьер-министра Имрана Хана к 10 годам тюремного заключения по делу о разглашении государственной тайны.

Согласно обвинению, Хан обнародовал содержание секретной телеграммы, отправленной послом Пакистана в Вашингтоне правительству.

Приговор вынесен специальным судом. Сообщается, что бывший министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши также приговорен к 10 годам заключения.

Имран Хан, которого отстранили от должности премьер-министра в 2022 году, уже имеет трехлетний тюремный срок — ранее его признали виновным в коррупции. Тот приговор был вынесен в августе 2023 года.

В производстве находятся еще порядка сотни судебных дел против экс-премьера. В числе выдвинутых против него обвинений — коррупция, терроризм и даже богохульство.

Хан настаивает, что кампания против него была организована, чтобы помешать его возвращению в правительство.

После первой судимости ему было запрещено баллотироваться на выборах, но адвокаты Хана подали целый ряд апелляций и добивались пересмотра дела.

Новый 10-летний приговор вынесен за неделю до всеобщих выборов и уже наверняка лишает его не только любых шансов вернуться в политику, но и просто выйти на свободу.

Партия бывшего премьера "Техрик-е-Инсаф" продолжает считать дело сфабрикованным и намерена оспаривать приговор, сообщает Reuters.

Сам Хан называет все обвинения против него политически мотивированными. "Мы не принимаем это незаконное решение", — написал адвокат Хана Наим Панжута в соцсети Х.

Имран Хан — в прошлом звезда самого популярного в Пакистане вида спорта, крикета — стал премьер-министром Пакистана в 2018 году, обещав победить коррупцию и вывести страну из экономического кризиса. Его также поддержали военные, пользующиеся значительным влиянием в Пакистане.

Основным направлением своего внутриполитического курса Хан объявил борьбу с коррупцией. Во внешней политике при нем сохранилась напряженность с Индией и ухудшились отношения Исламабада с США, которые заморозили военную помощь Пакистану, составлявшую 1,3 млрд долларов в год.

В то же время Хан способствовал улучшению отношений Пакистана с Китаем и Россией.

В апреле 2022 года его отстранили от власти в результате вынесения вотума недоверия. По мнению аналитиков, это произошло потому, что он потерял поддержку тех самых генералов, которые помогли ему занять премьерское кресло.

На смену Хану пришла шаткая коалиция династических партий, которые исторически управляли Пакистаном.

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