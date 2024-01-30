Президент Джо Байден заявил, что решил, как США отреагируют на удар беспилотника, в результате которого погибли трое американских военнослужащих в Иордании, отметив при этом, что Соединным Штатам не нужна большая война на Ближнем Востоке.

Байден возложил ответственность на Иран, но не уточнил, какими именно могут быть действия США. Тем не менее Белый дом пообещал "очень серьезный ответ".

Власти США пытаются избежать разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

Однако удар беспилотника стал первым случаем гибели американских солдат от вражеского огня в регионе с момента начала нынешней войны Израиля с ХАМАС.

Ответственность за удар, в результате которого погибли американцы, взяла на себя, по сведениям Вашингтона, поддерживаемая Ираном группировка боевиков.

Иран, впрочем, отверает обвинения США и Великобритании в ее поддержке группировок, на которые возлагается ответственность за удар.

"Эти заявления сделаны с конкретными политическими целями, чтобы перевернуть реалии региона", — заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани.

Однако во вторник Байден подтвердил: "Я считаю их [Иран] ответственными за то, что они поставляют оружие тем, кто это сделал".

В результате удара беспилотника по авиабазе "Tower 22" на территории Иордании, неподалеку от границы с Сирией, были убиты трое военнослужащих США.

По данным американских СМИ, до 34 военных получили ранения или были контужены.

Вражеский дрон нанес удар в тот момент, когда американский беспилотник возвращался на базу с задания.

Рост напряженности в регионе

В Иордании, союзнице США, размещены несколько американских военных баз. По подсчетам экспертов, там находится около 3 тыс. военнослужащих США.

Американские войска на Ближнем Востоке десятки раз подвергались нападениям со стороны исламистских военизированных группировок, которые поддерживает Иран.

Особенно участились эти атаки с октября прошлого года, когда Израиль начал военные действия против ХАМАС в секторе Гааза.

США и Великобритания уже наносят ответные удары по йеменскому движению хуситов, поддерживаемому Ираном, пытаясь остановить его нападения на суда в Красном море и Аденском заливе.

Иран за последние недели нанес ряд ракетных ударов по целям в Сирии, Ираке и Пакистане, которые, по его утверждению, были связаны с группировкой "Исламское государство" или с Израилем.

Тегеран также обвинил Израиль, близкого союзника США, в нанесении воздушного удара по сирийской столице Дамаску, в результате которого погибли пять высокопоставленных сотрудников иранских сил безопасности.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram