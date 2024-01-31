В Санкт-Петербурге в ночь на 31 января на территории завода "Невский мазут" упал беспилотник, сбитый средствами ПВО, сообщают "Фонтанка" и Telegram-канал "Mash на Мойке".

По данным "Фонтанки", БПЛА подбили зенитно-ракетным комплексом С-400 над Колпино в 4:20 по местному времени (3:20 по рижскому). Однако дрон продолжил полет и упал лишь спустя полчаса на территории завода на Глухоозерском шоссе (около 20 км от Колпино).

"По предварительным данным, серьезного пожара не случилось, три пустых цистерны быстро потушили", — пишет "Фонтанка". Позднее издание сообщило, что обломками беспилотника повредили припаркованные на территории "Невского мазута" автомобили.

Также газета отметила, что аэропорт Пулково приостановил прием и отправку рейсов в период с 03:53 по 05:11.

В Минобороны произошедшее пока не комментировали. При этом утром в ведомстве заявили, что ночью силы ПВО сбили один беспилотник в Псковской области.

В порту Усть-Луга Ленинградской области в ночь на 21 января загорелся терминал компании "Новатэк". Российские Telegram-каналы и СМИ писали, что предприятие атаковали беспилотники. В частности, "Фонтанка" сообщала, что силы ПВО в Ленинградской области засекли два БПЛА. В самой компании позднее заявили, что причиной пожара на терминале стало "внешнее воздействие". По данным источников украинских изданий, атака беспилотников в Ленинградской области была организована СБУ.

В конце января власти Псковской, Новгородской и Ленинградской областей объявили о том, что в ближайшие несколько дней в регионах в ночное время не будет работать мобильный интернет LTE, объяснив это техническими работами. Источники "Коммерсанта" связывали отключение мобильного интернета в регионах с необходимостью "донастройки оборудования силовых ведомств для антидроновой и противовоздушной обороны".

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