Судья в американском штате Делавэр аннулировала решение совета директоров компании Tesla, который в 2018 году решил выплатить Илону Маску 55,8 млрд долларов в качестве вознаграждения за работу в руководстве компании.

Являясь генеральным директором и крупнейшим акционером производителя электромобилей, Маск не получает зарплату как таковую. Вместо этого его вознаграждение привязано к основным показателям работы компании, таким, как цена акций и прибыльность.

Стоимость его пакета, рассчитанного на 10 лет, сейчас составляет около 51 млрд долларов — с учетом изменения цен на акции Tesla, отмечает агентство Reuters.

Вознаграждение Маска оспорил в суде один из миноритарных акционеров Tesla Ричард Торнетта, которому принадлежат всего девять акций Tesla.

Он потребовал отменить выплату, поскольку, по его словам, акционеры не получили достаточно информации о том, действительно ли Маск своей работой заслужил такую гигантскую сумму.

Еще один аргумент юристов истца заключался в том, что совет директоров должен был действовать в интересах акционеров и предложить Маску меньшую сумму выплаты. По мнению Торнетты, от Маска также должны были потребовать, чтобы он работал в Tesla полный рабочий день, не растрачиваясь на другие проекты, а если бы он на такие условия не пошел, найти другого генерального директора.

Многие проекты Маска

Амит Батиш из исследовательского центра Equilar (он следит за вознаграждениями топ-менеджеров крупных корпораций) в 2022 году подсчитал, что общая зарплата Маска в 2021 году примерно в шесть раз превышала совокупную зарплату 200 самых высокооплачиваемых руководителей мира.

Назначенная Маску сумма стала крупнейшей в корпоративной истории Соединенных Штатов. Она помогла ему стать самым богатым человеком в мире. По оценкам Bloomberg и Forbes, на ноябрь 2023 года состояние Маска составляет от 198 до 220 млрд долларов.

Судебному процессу, который начался в ноябре 2022 года, предшествовали несколько лет юридических прений, во время которых стороны пытались решить проблему, не доводя ее до суда.

Совет директоров Tesla заявлял, что такая огромная сумма должна заставить Маска уделять компании должное внимание.

Маск не только возглавляет компанию Tesla, но руководит несколькими другими масштабными проектами.

В том числе он владеет космической компанией SpaceX и социальной сетью Х (которую он переименовал и которая раньше носила название Twitter).

Маску также принадлежит фирма Neuralink, которая занимается разработкой аппаратуры, позволяющей вживить в мозг человека чип для связи с компьютером.

Друзья Маска из совета директоров

Однако судья Кэтлин Маккормик с позицией совета директоров Tesla не согласилась. В 201-страничном постановлении, опубликованном 30 января, она отметила, что "стимулирование" интереса Маска не было основной причиной принятого директорами решения о выплате такой огромной суммы.

По ее мнению, эти люди оказались "под гипнозом" звездного статуса своего зачастую противоречивого генерального директора и не предоставили акционерам компании достаточной информации для оправдания своего решения.

"Похоже, невероятный размер самого большого в истории компенсационного пакета, а это просто непостижимая сумма, был призван помочь Маску достичь его цели — как он верил, „хорошего будущего для человечества"", — сказано в постановлении судьи.

Судья также отметила, что некоторую роль в этом решение сыграли "широкие связи" Маска с членами комиссии, определявшей размеры вознаграждения. В качестве примера она привела его 15-летние деловые и личные отношения с председателем этого органа Айрой Эйренпрейсом.

Илон Маск вот уже на протяжении двух десятилетий "близко дружит" с другим членом комиссии, Антонио Грасиасом, чей инвестиционный фонд Valor Equity Partners является одним из инвесторов Tesla.

А еще два члена совета директоров: Джеймс Мердок и Джонсон Райс, хотя в комиссию по вознаграждениям и не входили, но принимали участие в обсуждении и принятии решений.

При этом Мердок, как написала в своем заключении судья, стал личным другом Маска после того, как купил автомобиль Tesla. Маск и Мердок даже проводили вместе отпуска в Израиле, Мексике и на Багамах.

В целом, пять из шести директоров, проголосовавших за то, чтобы выплатить Маску многомиллиардное вознаграждение, "были обязаны Маску" или же их независимость в этом вопросе была подорвана по каким-либо другим причинам.

Что сказал Маск



После оглашения постановления, адвокат Торнетты опубликовал заявление, в котором говорилось, что "это был хороший день для хороших людей".

Илон Маск отреагировал на решение судьи одной единственной строчкой в принадлежащей ему соцсети X: "Ни в коем случае не регистрируйте свою компанию в штате Дэлавер".

За этим последовало еще одно сообщение: "Я советую регистрировать компании в Неваде, или Техасе, если вы хотите, чтобы ее вопросы решали акционеры".

Затем он попросил своих фоловеров в Х принять участие в опросе, не следует ли Tesla перерегистрироваться в Техасе, где находится ее штаб-квартира?

Многие крупные компании, включая и гиганта интернет-торговли Amazon, зарегистрированы в штате Делавэр, известном низкими налогами.

Одна из главных проблем Илона Маска, по мнению Брайана Куинна, профессора юридического факультета Бостонского колледжа, заключается в том, что "он относится к Tesla, как к своей собственной компании, при том, что не является владельцем контрольного пакета акций", — сказал он в интервью Би-би-си.

Маск продал часть изначального пакета в Tesla, чтобы выручить средства для покупки Twitter. Сейчас ему принадлежит около 13% акций производителя электромобилей, но недавно он заявил, что хочет вновь приобрести большую долю.

Эксперты уверены, что Маск, почти наверняка, подаст апелляцию на решение суда Делавэра.

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