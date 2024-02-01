Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду в Гааге. "Римский статут МУС 1 февраля вступил в силу в Армении", — сообщил представитель премьер-министра по международным правовым вопросам Егише Кирокосян. "Присоединение к МУС дает Армении возможность предотвращать военные преступления и преступления против человечности на своей земле", — сказал Киракосян. По его словам, это в первую очередь касается Азербайджана.

Путина могут задержать в случае визита в Армению

Среди прочего этот шаг также означает, что Армения могла бы задержать президента РФ Владимира Путина по ордеру Гаагского суда в случае его визита в страну. Ранее Россия резко критиковала Армению за стремление присоединиться к Римскому статуту, называя его "недружественным актом". В свою очередь глава правительства Никол Пашинян в ответ на эти заявления многократно отмечал, что действия Армении не направлены против Москвы.

Международный уголовный суд в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации тысяч детей из оккупированных Россией украинских регионов. Россия не признает МУС. Российские власти объявили в розыск несколько судей МУС за выдачу ордера на арест президента РФ.

Россия не оказала Армении помощи к карабахском конфликте

Напряженность между Россией и Арменией выросла в том числе и из-за роли Москвы в армяно-азербайджанском конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Армения посчитала себя преданной Россией, бывшей до недавних пор главным союзником Еревана, когда Москва не оказала никакой помощи в отражении военной операции Азербайджана в Карабахе.

Азербайджан начал 19 сентября прошлого года крупную операцию по возвращению Карабаха под свой контроль, и уже через сутки проармянские власти региона капитулировали и объявили об упразднении самопровозглашенной республики. Большинство жителей региона составляли армяне, однако после сентябрьских событий подавляющая часть из 120 тысяч армян покинули Карабах, опасаясь репрессий азербайджанских властей.

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