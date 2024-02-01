Министерство иностранных дел России поручило своим дипломатам оказывать давление на российских знаменитостей, которые выступили против войны и покинули РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

По словом собеседников Bloomberg, требование распространяется в первую очередь на сотрудников дипмиссий, расположенных в "дружественных" России государствах. Это, в первую очередь, страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые либо не осудили полномасштабное вторжение РФ в Украину, либо несмотря на публичные заявления не присоединились к санкциям против Кремля.

Ранее на этой неделе газета The Guardian со ссылкой на анонимный источник сообщала, что МИД РФ передал властям Таиланда "черный список" артистов, которых в случае их прибытия в страну на гастроли Кремль просит депортировать в Россию.

Эта публикация британской газеты появилась на фоне событий вокруг группы "Би-2", участников которой на прошлой неделе задержали после концерта в Таиланде. Юристы коллектива сообщали, что музыкантов планировали депортировать в Россию, давление на местные власти оказывал российский консул. После вмешательства дипломатов из Израиля и Австралии (среди артистов были граждане этих стран) задержанных выслали в Израиль.

"Нам все говорили, что у русского консульства [есть] специальный заказ на группу "Би-2", чтобы нас экстрадировать в конце в Россию. Для чего? Ну сами понимаете. На ложках поиграть", — прокомментировал сегодня ситуацию солист группы Егор Бортник (Лева).

Официально МИД РФ не комментировал свою причастность к задержанию музыкантов в Таиланде. Российский посол Евгений Томихин прямо это отрицал. При этом спикер ведомства Мария Захарова, как и другие российские официальные лица, обвиняли "Би-2" в "спонсировании терроризма" и "предательстве".

О проблемах с концертами в Азии сообщали и другие российские артисты, уехавшие из страны из-за антивоенной позиции. В субботу комик Максим Галкин рассказал, что его не пустили в Индонезию, где у него были запланированы гастроли. "Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали", — написал он в Instagram. Ранее без объяснения причин были отменены концерты юмориста в Таиланде.

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