США одобрили планы по нанесению ударов по связанным с Ираном объектам в Сирии и Ираке, выяснили журналисты американского партнера Би-би-си CBS.

Эти удары, по словам американских чиновников, будут наноситься в течение нескольких дней и скорее всего будут зависеть от погодных условий.

Удары станут ответом на гибель американских военнослужащих на военной базе в Иордании неподалеку от сирийской границы.

В воскресенье в результате удара беспилотника было убито трое и ранено свыше 40 американских военных, которые во время удара находились в казарме.

Ответственность за это нападение взяли на себя боевики так называемого "Исламского сопротивления Ирака", группировки, включающей много подразделений, финансированием, вооружением и обучением которых занимаются инструкторы Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

Именно на Иран Соединенные штаты возложили вину за гибель своих солдат, а президент США Джо Байден пообещал, что Америка отреагирует на это тогда и в таком объеме, как она сочтет подходящим.

Иран отрицает свою причастность к этому нападению.

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