Суд в Лондоне в четверг, 1 февраля, отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа против частной британской детективной компании из-за досье, в котором его обвиняли в связях с Россией. По мнению суда, веские причины для того, чтобы разрешить рассмотрение иска, отсутствуют.

Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии в 2024 году, ранее подал иск о защите данных против компании Orbis Business Intelligence бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила.

"Досье Стила"



Досье, в котором сообщалось о связях Дональда Трампа с Россией, было опубликовано в 2017 году на сайте американского издания BuzzFeed. Оно получило название "досье Стила" в честь своего автора. В нем, в частности, утверждалось, что Дональд Трамп заручился поддержкой России перед выборами президента США в 2016 году, а также, что у российских властей есть компрометирующая информация про Трампа.

В той же публикации издание отмечало, что в досье содержатся ошибки и непроверенные утверждения.

Вмешательство России в выборы в США

Весной 2019 года был опубликован доклад бывшего специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы и предпологаемом сговоре Дональда Трампа с Россией. В отчете говорится, что расследование "не установило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировали свои действия с российским правительством в его деятельности по вмешательству в выборы", но отмечается при этом, что следователям так и не удалось сложить полную картину событий.

Кроме того, в своем докладе Мюллер пришел к выводу, что вмешательство России в президентские выборы 2016 года было незаконным, масштабным и систематическим, и предвыборный штаб Трампа получал от этого выгоду.

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