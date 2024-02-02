Двое автомобилистов, чья машина упала в ледяную воду Осло-фьорда, были спасены благодаря плавучей сауне, пишут со ссылкой на норвежскую полицию зарубежные СМИ.

На видео, снятом очевидцами, видно, как тонет автомобиль Tesla, а его пассажиры сидят на крыше машины. Затем люди, находившиеся в сауне, вытащили их из воды.

В Осло-фьорде можно арендовать плавучие сауны, как стационарные, так и моторизованные.

"Один из гостей подбежал и сказал, что в воду упала машина. Я ускорил [сауну] до максимальной скорости в направлении этих людей, - рассказал норвежскому изданию VG Николай Нордал, "капитан" плавучей сауны. - Два гостя помогли нам вытащить этих людей, а потом они смогли погреться в сауне".

Как заявил владелец автомобиля, нажимая на педаль газа, он был уверен, что машина находится в режиме парковки.

"Они спасли нам жизнь, - рассказал он VG. - Машина ушла под воду. Ощущения были ужасные". Позже из воды вытащили и автомобиль.

— Eivind Trædal (@eivindtraedal) February 1, 2024

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