Международный суд ООН в Гааге решил принять к рассмотрению иск Украины к России. Киев обвинял Москву в попытке использовать утверждения о якобы имевшем месте геноциде русскоязычного населения в Донбассе как повод для развязывания войны.

Суд ООН частично отверг утверждения России, которая настаивала, что иск Украины не относится к юрисдикции этого органа.

При этом суд напомнил, что российские власти неоднократно обвиняли Киев в геноциде русскоязычного населения Донбасса, когда объясняли необходимость проведения так называемой "специальной военной операции" (так Москва называет войну, которую она ведет против Украины).

Поэтому между Украиной и Россией существовал конфликт по вопросу о том, имел ли место геноцид в Донбассе, сказано в решении.

Таким образом суд ООН решил частично рассмотреть претензии Украины по существу.

При этом суд отверг утверждения Украины о том, что несправедливые обвинения России против Украины в геноциде сами по себе могут являться нарушением международной конвенции о предотвращении геноцида.

На предварительном этапе рассмотрения этого иска, который состоялся в сентябре прошлого года, Киев утверждал, что Москва (в том числе лично президент Владимир Путин) использовала ложные обвинения в геноциде в Донбассе для оправдания незаконного вторжения.

По мнению Украины, таким образом Россия злоупотребила своими правами и нарушила обязательства по международной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Конвенция о геноциде от 1948 года определяет, что именно можно считать геноцидом, и закрепляет обязанность стран-ее участниц предотвращать такие преступления и наказывать их виновников.

Россия пыталась доказать, что с правовой точки зрения у суда ООН нет юрисдикции рассматривать иск Украины, который поддержали 32 государства.

"Цель спецоперации — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — так 24 февраля 2022 года президент Владимир Путин обосновал начало войны против Украины. Именно эти слова легли в основу этого судебного спора.

Представители России настаивали, что слова Путина о "геноциде" — всего лишь "риторический оборот", не опирающийся на определения международного права.

Украина же утверждала, что российские власти в лице Путина и других официальных лиц в различных публичных выступлениях не только использовали "абсурдные утверждения о геноциде" в качестве повода для вторжения, но и на протяжении восьми лет готовили для этого почву.

В марте 2022 года в рамках рассмотрения этого иска суд ООН приказал России приостановить военные действия на территории Украины в качестве обеспечительных мер. Это решение осталось без последствий.

В чем суть дела и какими могут быть последствия

Дело о "геноциде" появилось в первые же дни российского вторжения в Украину — иск поступил в канцелярию суда ООН 26 февраля 2022 года.

До этого слушания по Конвенции о геноциде проходили в суде ООН лишь дважды — с 1993 года Босния и Герцеговина судилась с Сербией, обвиняя последнюю в попытке истребить боснийских мусульман, а в 2019-м Гамбия подала иск против Мьянмы по делу о геноциде мусульман рохинджа.

По словам профессора Йельского университета Гарольда Коха, представляющего интересы Украины, в деле о геноциде два аспекта: фактологический и правовой. Фактологический касается того, действительно ли украинское правительство совершало геноцид в Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда. Правовой — есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею Конвенции предупреждать и наказывать преступление геноцида, применяя военную силу.

Решения суда ООН носят во многом символический характер, сам по себе суд не может заставить государства исполнять его решения. Но у его вердиктов все же есть важное практическое значение.

Прежде всего, решение в пользу Украины в споре о геноциде позволит Киеву легально претендовать на будущие репарации от Москвы и усилить свои позиции в переговорах с ней.

Юристы, представляющие Украину, также считают, что любые судебные решения в пользу Украины, тем более открывающие путь к выплате компенсаций, будут мощным рычагом влияния в случае будущих переговоров между Киевом и Москвой. Хотя сейчас перспектива таких переговоров выглядит весьма туманной.

Второе дело

Иск Украины из-за слов Путина о "геноциде" — уже второе судебное дело, возбужденное Украиной против России в суде ООН.

На этой неделе суд в Гааге вынес вердикт по первому иску — о нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Этот иск был частично удовлетворен.

Суд отверг большинство обвинений Украины против России в финансировании терроризма. Но при этом установил тот факт, что Москва не смогла должным образом расследовать выдвинутые Киевом обвинения против представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Суд ООН также заявил, что по второй части обвинений Украина не доказала большинство фактов расовой дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

Однако суд решил, что Россия не смогла защитить права этнических украинцев в Крыму, где резко упало число учеников, обучающихся на украинском языке. Таким образом Россия нарушила свои обязательства в рамках конвенции ликвидации всех форм расовой дискриминации, было сказано в решении суда.

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