Вильнюсский аэропорт в субботу после обеда в сети Facebook сообщил, что в 14.20 в аэропорту совершил посадку самолет Avion Express из Милана, на посадке он соскользнул со взлетно-посадочной полосы.

"По предварительным данным, на борту самолета было 179 пассажиров и 6 членов экипажа. Экипаж сообщил службам аэропорта, что никто не пострадал, самолет самостоятельно докатился до своего места на перроне, где пассажиры сошли с самолета. Обстоятельства и причины происшествия расследуют", — писали представители аэропорта.

Сообщалось, что для оценки влияния инцидента на оборудование взлетно-посадочной полосы, ведутся проверки, поэтому аэропорт будет закрыт до 17.40 часов. Сейчас на аккаунте Вильнюсского аэропорта сказано, что взлетно-посадочная полоса будет вновь открыта для полетов с 17.00, и полеты продолжатся в обычном режиме.

Порталу lrt.lt пассажир самолета рассказал, что сначала самолет опустился на взлетно-посадочную полосу, потом съехал на траву после чего вернулся назад на ВПП.

"Когда самолет съехал на траву, на окна полилась грязь, она залепила окна, ничего не было видно", –рассказал пассажир. Сообщается, что самолеты, которые должны были сесть в Вильнюсе, направляют в Каунас и Палангу.

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