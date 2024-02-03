Три человека пострадали в результате нападения с ножом на главном вокзале Парижа в субботу утром, сообщили представители французской полиции.

Один из них получил серьезные ранения в живот в ходе нападения на Лионском вокзале.

Полиция сообщает, что подозреваемый поджег свой рюкзак, а затем напал на людей с ножом и молотком. Его схватили сотрудники транспортной безопасности и прохожие.

Подозреваемый находится под стражей. Полиция сообщает, что он является гражданином Мали, при задержании он предъявил итальянские водительские права.

Официальные лица, которых цитирует газета Le Parisien, описывают задержанного как 32-летнего просителя убежища, который легально проживает в Италии с 2016 года.

За последнее время в Париже произошло несколько нападений с ножом. В декабре возле Эйфелевой башни был убит один турист и еще двое ранены.

В январе прошлого года шесть человек получили ранения в результате нападения с ножом на столичном Северном вокзале (Гар-дю-Нор).

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