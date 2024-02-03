В результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли как минимум 15 человек, больше 10 пострадали, заявляют в МЧС России.

В результате обстрела кафе-пекарни в городе Лисичанске, расположенном в так называемой "ЛНР", контролируемой РФ, погибли 15 человек, еще 10 пострадали. Об этом вечером в субботу, 3 февраля, сообщает российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Ранее об обстреле пекарни написало в Telegram "правительство" "ЛНР".

Отмечается, что под завалами пекарни были обнаружены предположительно еще 10 человек, в том числе погибшие.

Российское государственное информагентство ТАСС, сообщая о трагедии, написало, что обстрел был произведен ВСУ. То же заявил пророссийский "глава" "ЛНР" Леонид Пасечник. Агентства ТАСС и РИА "Новости" также выложили в Telegram видео, на котором показаны завалы и работа спасателей.

Между тем военные следователи СК РФ высказали предположение, что удар по пекарне в Лисичанске был нанесен РСЗО HIMARS. Украинская сторона на момент публикации официальных комментариев не давала.

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