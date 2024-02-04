Российский космонавт Олег Кононенко 4 февраля побил мировой рекорд по времени пребывания в космосе, завершив 878-й день на орбите Земли, сообщила российская космическая корпорация "Роскосмос".

59-летний командир российского отряда космонавтов сейчас в пятый раз находится на Международной космической станции (МКС).

Олег Кононенко превзошел предыдущего рекордсмена, российского космонавта Геннадия Падалку, который за пять полетов в космос провел на орбите 878 дней, 11 часов, 28 минут и 48 секун. Рекорд Падалки держался с 2015 года.

Кононенко впервые побывал на МКС в 2008 году. Его первая экспедиция продолжалась с 8 апреля по 24 октября (198 суток). Второй раз он полетел в космос в конце 2011-го. Кононенко пробыл на орбите с 21 декабря по 1 июля (192 суток). Третий полет составил 141 сутки (с 22 июля по 11 декабря 2015-го), а четвертый продолжался 203 суток (с 3 декабрся 2018-го по 25 июня 2019-го).

Нынешняя, пятая миссия Коненнко на орбиту стартовала 15 сентября прошлого года. Сейчас российский космонавт пробыл на МКС 141 день. Планируется, что он вернется на Землю 23 сентября текущего года. Таким образом, новый мировой рекорд пребывания в космосе может в итоге составить примерно 868 суток.

За пять экспедиций Олег Кононенко шесть раз выходил в открытый космос. Суммарно он пробыл в открытом космосе 39 часов 54 минуты.

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