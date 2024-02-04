В Северной Ирландии началось "десятилетие возможностей", в ходе которого пройдет референдум по объединению Ирландии, заявила новоназначенный премьер этой британской провинции Мишель О'Нил, представляющая ирландскую националистическую партию "Шинн Фейн".

В Северной Ирландии нет регионального правительства с февраля 2022 года, когда его покинула Демократическая юнионистская партия (DUP) в знак протеста против так называемого Североирландского протокола.

В мае 2022 года прошли досрочные региональные парламентские выборы, на которых "Шинн Фейн", выступающая за отделение региона от Великобритании и присоединение к Ирландии, обогнала DUP, впервые став крупнейшей партией Северной Ирландии. Но DUP, которая по-прежнему привержена сохранению единства Британии, продолжала блокировать формирование нового правительства.

Однако на этой неделе с DUP было достигнуто соглашение о прекращении нынешнего бойкота правительства, а 3 февраля представитель националистов Мишель О'Нил стала лидером вновь сформированного правительства впервые в истории провинции. Тогда как Эмма Литтл-Пенджелли из DUP заняла должность заместителя премьер-министра.

В 1921 году, когда Великобритания предоставила Ирландии так называемое самоуправление, северная часть острова, где протестанты составляли в то время подавляющее большинство населения, была отделена от остальной части острова и сохранена в составе Объединенного королевства.

В 1960-х годах Северную Ирландию охватил межобщинный конфликт, который длился три десятилетия. Мирное соглашение от 1998 года предусматривает возможность проведения референдума по воссоединению Ирландии.

В соответствии с этим соглашением правительство в Лондоне может провести референдум по вопросу выхода Северной Ирландии из Великобритании, если ожидается, что оно получит большинство голосов.

Хотя механизм инициирования такого референдума не определен, считается, что он может быть основан на результатах регулярных опросов, показывающих поддержку большинства жителей союза Северной Ирландии с остальной Ирландией.

При этом в рамках соглашения с DUP Лондон опубликовал исследование, в котором на основе недавних опросов делается вывод об отсутствии реальной возможности в обозримом будущем проведения референдума по объединению Ирландии.

Однако О'Нил заявила, что не согласна с этими выводами, что опровергается ее приходом в кресло премьер-министра провинции.

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