Немецкие органы безопасности внимательно следят за нарушениями спутниковой навигации в регионе Балтийского моря, сообщили агентству DPA в Министерстве транспорта Германии.

Немецкие эксперты по безопасности, авиационные специалисты и военные представители внимательно следят за помехами GPS, выявляя конкретные источники, хотя информация не разглашается.

"С декабря 2023 года с северо-востока воздушного пространства Германии поступают сообщения о спорадических нарушениях сигналов, отправляемых системой глобального позиционирования (GPS)", — сообщили в министерстве транспорта.

О ситуации Минтранс постоянно информирует органы, ответственные за защиту электромагнитных сигналов в немецком пространстве, а также Бундесвер и пользователей воздушного пространства.

Федеральное сетевое агентство Германии несет ответственность за реализацию соответствующих контрмер. Специалисты допускают, что одним из источников вмешательства может быть Россия.

На данный момент в регионе Балтийского моря наблюдаются серьезные нарушения приема Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS).

"Однако это явление не является совершенно новым. Неполадки наблюдаются в кризисных регионах уже некоторое время", — заявили в Немецком аэрокосмическом центре (DLR).

Эти сбои не представляют реальной угрозы для пилотов самолетов и капитанов судов, использующих систему, но привели к изменениям в расписании полетов или даже к их отмене, признали в DRL.

Институт связи и навигации DRL разрабатывает средства противодействия, в том числе альтернативную навигационную систему R-MODE, которая позволит кораблям определять свое положение в случае выхода из строя GNSS. В настоящее время система проходит испытания в Балтийском море.

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