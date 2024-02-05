Число жертв лесных пожаров в Чили уже превысило 100 человек. По последним данным чилийских властей, погибли 112 человек.

Президент Чили Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение в регионе Вальпараисо и пообещал предоставить для решения ситуации "все необходимые ресурсы".

Пожары уже распространились на обширную территорию и число жертв может вырасти, предупреждали власти. Сейчас, по их данным, насчитывается 40 активных очагов пожаров по стране.

По сообщениям местных СМИ, Региональный комитет по борьбе с лесными пожарами (COGRID) сообщил, что 45 погибших были найдены мертвыми на месте, остальные скончались от полученных ожогов уже в больницах.

Пожары начались после периода летней жары с температурой, поднявшейся выше 33°С.

На их тушение были брошены 1400 пожарных, армия, пожарные самолеты и вертолеты. Спасательные службы пытались добраться до наиболее пострадавших районов, но им мешали колонны машин с людьми, спасавшимися от огня.

Пожары, начавшиеся в горах, распространились на прибрежные районы, достигнув городов Винья-дель-Мар и Вальпараисо. Вместе они образуют обширный регион на центральном побережье Чили, в котором проживает более миллиона человек.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что в результате пожаров были перекрыты несколько автомагистралей, ведущих из Винья-дель-Мар. Власти ввели комендантский час с 21:00, чтобы облегчить работу спасательных служб.

"Мы столкнулись с беспрецедентной катастрофой", — сказала мэр города Макарена Рипамонти.

Винья-дель Мар, известный курорт, пользующийся популярностью у серферов и туристов, которые приезжают в этот регион, славящийся своими винами.

Многие пострадавшие, судя по всему, как раз и были туристами, приехавшими в Вальпараисо во время летних каникул.

Власти говорят, что это — самый смертоносный пожар в истории Чили.

Министерство здравоохранения объявило Вальпараисо регионом повышенной опасности. Оно призвало больницы приостановить плановые операции для оказания экстренной помощи и распорядилось создать временные полевые госпиталя.

В том же заявлении министерства говорится, что к работе будут привлечены студенты-медики, чтобы облегчить нагрузку на систему здравоохранения.

Поскольку спасательные службы еще не сумели добраться до всех пострадавших районов, министр внутренних дел страны Каролина Тоха заявила, что число погибших существенно вырастет в ближайшие часы.

Большинство жителей небольшого города Эль-Оливар в регионе Вальпараисо — пожилые люди. Один из его обитателей, 61-детний Родриго Пульгар сказал агентству AFP, что в городе творился "настоящий ад".

Он пытался помочь соседу, но вскоре понял, что и его собственный дом уже начал гореть.

Он также рассказал, что его соседка погибла, потому что они не смогли вытащить ее из горящего дома.

Министерство жилищного строительства уже сообщило, что от пожаров пострадало от 3000 до 6000 домов.

Власти говорят, что расследуют причины возникновения пожаров и не исключают, что их результатом стали поджоги, а ситуация усугубилась летней жарой.

Чтобы предотвратить возникновение дополнительных источников возгорания, правительство запретило разжигать огонь и пользоваться машинами, генерирующими тепло в районе Вальпараисо и близлежащей провинции Марга-Марга.

В прошлом году от смертоносных лесных пожаров пострадали регионы Био Био и Нубле, расположенных к югу от Вальпараисо. В Нубле погибли 23 человека. Похоже, что лесные пожары становятся все более частым и смертоносным явлением.

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