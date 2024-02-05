Американские сенаторы согласовали долгожданный двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на общую сумму 118 млрд долларов, который объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США.

Президент США Джо Байден поддержал законопроект и просит Конгресс не затягивать с его принятием. Первоначальное голосование ожидается в середине недели, но уже сейчас ясно, что законопроект столкнется с серьезным сопротивлением в Палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже сказал, что обещает его заблокировать.

Сенаторы не могли договориться с осени прошлого года. Основная причина была в разногласиях республиканцев с демократами по поводу мер по укреплению границы с Мексикой и ужесточения иммиграционной политики. Республиканцы требовали ужесточить контроль над границей с Мексикой и сделали это условием обсуждения любой дополнительной помощи Украине.

Общая сумма дополнительного финансирования составляет более 118 млрд долларов.

Из них 60,06 млрд долларов сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, 14,1 млрд — на помощь Израилю, 20,23 млрд — на обеспечение безопасности границы с Мексикой, 4,83 млрд — на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе, 2,44 млрд — Центральному командованию США и 2,44 — на поддержку операций в Красном море.

Проблемы нелегальной иммиграции на границе и выборы

"Приоритеты в этом законопроекте слишком важны, чтобы их игнорировать, и слишком важны, чтобы позволить политике мешать", — заявил лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер.

Лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл также поддержал законопроект, отметив, что республиканцы "не смогут получить более выгодную сделку".

Законопроект столкнется с оппозицией более консервативных республиканцев. Они ориентируются на позицию Дональда Трампа, который почти наверняка будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах.

Трамп уже говорил, что выступает против предложенного соглашения о границе, которое обсуждали сенаторы.

Вероятный кандидат хочет использовать проблему границ против Байдена на ноябрьских президентских выборах и считает недостаточными предусмотренные в законопроекте меры по борьбе с нелегальной иммиграцией.

"Плохая пограничная сделка — это куда хуже, чем вообще никакой пограничной сделки", — написал Трамп на своем сайте Truth Social.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, изначально занявший свое место благодаря лояльности Трампу, также говорил, что в нынешнем виде у законопроекта, который готовят сенаторы, шансов в палате нет.

В субботу Джонсон сказал, что на следующей неделе состоится голосование по законопроекту о помощи Израилю на 17,6 млрд долларов без дополнительных денег Украине.

Конгресс с осени не может принять новый бюджет на поддержку Украины. За это время ранее выделенные средства почти исчерпались и объемы американской военной помощи Киеву значительно сократились.

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