Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ обнаружила 15,34% брака в подписях, поданных за выдвижение антивоенного кандидата Бориса Надеждина на президентских выборах. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель штаба Надеждина Игорь Артемьев.

По словам Артемьева, сегодня рабочая группа ЦИК уведомила представителей Надеждина о предварительных результатах проверки подписей. "Мы не согласны с решением рабочей группы. Весь мир видел, что мы честно собирали подписи. Штаб готов доказывать необоснованность решения рабочей группы", — заявил изданию SotaVision пресс-секретарь штаба политика Павел Бурлаков.

По российским законам, регистрация кандидата возможна, если не более 5% сданных за него подписей признаны недействительными или "недостоверными".

Официально ЦИК еще не объявляла о результатах проверки. Ожидается, что это будет сделано в среду, 7 февраля. Российское государственное агентство ТАСС сообщило, что рабочая группа ЦИК, занимавшаяся проверкой подписей, не рекомендовала регистрировать Надеждина на выборах.

Борис Надеждин намерен оспорить результаты проверки. "Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными", написал он в своем Telegram-канале. Надеждин намерен обратиться в Верховный суд, в случае, если ЦИК откажет ему в регистрации.

Борис Надеждин — муниципальный депутат из подмосковного Долгопрудного. В 1999-2003 годах политик был депутатом Госдумы от право-либераотной партии "Союз правых сил" и был одним из ее руководителей до 2007 года. В октябре прошлого года не представленная в российском парламенте партия "Гражданская инициатива" выдвинула его кандидатом на президентские выборы. В основе программы Надеждина — прекращение боевых действий в Украине.

28 декабря ЦИК РФ разрешил Надеждину начать сбор подписей в свою поддержку. Всего в России и за ее пределами, сообщали в штабе политика, были собраны более 200 тысяч автографов. 31 января Надеждин передал на проверку 105 тысяч подписей, отобранных его командой.

Пока что ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов: Владимира Путина (в случае победы новый президентский срок станет для него уже пятым), представителя Компартии Николая Харитонова, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, а также Владислава Даванкова от партии "Новые люди".

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