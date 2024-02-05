В понедельник, 5 февраля, российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего погибли четыре человека, а еще один пострадал. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"После 12.00 российские оккупационные войска обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега. В результате попадания вражеских снарядов в центре города возник пожар. По прибытию на место вызова спасатели обнаружили тела двух мужчин. Информация уточняется", — сообщил Мрочко.

По его словам, в результате обстрела пострадал один человек, ему была оказана медицинская помощь. Позже Мрочко уточнил, что от обстрела погибли четыре человека — мужчины 45 и 50 лет, 66-летняя женщина, которая находилась на улице во время атаки, и 60-летний мужчина, который скончался от полученных травм.

Глава Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что в результате обстрела загорелся легковой автомобиль. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне машины тела двух погибших мужчин.

В результате обстрела пострадал 24-летний житель Херсона. Он был госпитализирован со взрывной травмой.

Наслідки обстрілу Херсона pic.twitter.com/xTApgu2FUW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 5, 2024

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