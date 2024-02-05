В МИД РФ вызвали посла Израиля в Москве Симону Гальперин. Как заявили на Смоленской в понедельник, 5 февраля, поводом для этого демарша послужили "недопустимые публичные высказывания" израильского дипломата, которые якобы искажают "российские внешнеполитические подходы и исторические реалии".

Кроме того, в заявлении указывается, что некоторые заявления Гальперин "являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран".

Гальперин раскритиковала визиты ХАМАС в Москву

Симона Гальперин, приступившая к работе в качестве израильского посла в январе, в опубликованном 4 февраля интервью "Коммерсанту" решительно раскритиковала контакты российского руководства с террористической группировкой ХАМАС. "Хамасовцев в Москве принимают, обнимают, раскатывают перед ними ковровые дорожки. Мы этого не можем понять. В России говорят, что ведут эти переговоры, чтобы освободить заложников. Но скоро уже четыре месяца, как люди остаются в заложниках, и их не освобождают", — заявила она.

По словам Гальперин, своей ближневосточной политикой после масштабного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Россия "теряет симпатии израильтян, в том числе русскоговорящих". "Россия, сама страдавшая от терактов, не поддерживает борьбу Израиля против терроризма. Наоборот, она солидаризируется с Южно-Африканской Республикой, подавшей в Международный суд ООН абсурдный иск против Израиля, обвиняя его в геноциде", — добавила дипломат.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 27 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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