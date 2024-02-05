Букингемский дворец объявил, что король Карл III лечится от раковой опухоли.

На время лечения он продолжит исполнять церемониальные обязанности, но воздержится от публичных мероприятий.

Как сказано в заявлении дворца, король "остается настроенным позитивно в отношении своего лечения и с нетерпением ждет возвращения ко всем своим публичным обязанностям в полном объеме.

A statement from Buckingham Palace: https://t.co/zmYuaWBKw6 📷 Samir Hussein pic.twitter.com/xypBLHHQJb — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2024

Представитель короля не раскрыл тип рака, которым тот болен, но подчернул, что это не рак простаты.

На прошлой неделе король выписался из больницы после хирургической операции в связи с увеличенной простатой. Во дворце эту патологию называли неопасной.

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