Лос-Анджелесский федеральный суд приговорил 46-летнего россиянина Сергея Очигаву, который в ноябре прилетел в США из Дании "зайцем", к уже отбытому сроку, составившему 93 дня.

Очигава, имеющий российское и израильское гражданство, прибыл в США на "Скандинавских авиалиниях" (SAS) не только без билета, но и без визы и загранпаспорта.

Судья Джордж Ву обязал Очигаву возместить SAS стоимость авиабилета в сумме 2 174 долларов и 90 центов. После выхода из Лос-Анджелесского централа Очигаву по идее возьмет под стражу иммиграционная служба США, которая депортирует его из страны.

Согласно судебным документам, в полете, продолжавшемся более 10 часов, "заяц" обманом получал по две порции и пытался съесть шоколадку, принадлежавшую членам экипажа.

Федеральная прокуратура Центрального округа Калифорнии требовала, чтобы судья приговорил осужденного к полугоду лишения свободы, а две бесплатно предоставленные Очигаве защитницы настаивали на уже отбытом сроке.

Судья Ву взял сторону защиты, которая характеризовала Очигаву как "достойного", "доброго", "ответственного" и "отзывчивого" человека, ссылаясь при этом на ряд засекреченных документов, в том числе письма суду от его близких.

По словам защитниц, Очигава недавно пережил несколько личных трагедий и мучается бессоницей.

Защитницы ссылались на разговоры с присяжными, которые перед этим признали Очигаву виновным.

Присяжные не спорили, что вина его была доказана, но выразили надежду, что его не упекут надолго, и выказали тревогу по поводу его безопасности в Израиле и в России, поскольку те в данный момент воюют.

Мысль просить в этой связи о том, чтобы Очигава провел в американской тюрьме подольше, никем из них не высказывалась.

Задержание Очигавы в Лос-Анджелесском международном аэропорту вызвало известный фурор в американской прессе, недоумевавшей, как он ухитрился пробраться на международный рейс без билета, посадочного талона и документов.

Частичный ответ на этот вопрос содержится в обнародованных судебных документах и многочисленных видеозаписях, фигурировавших в январе на трехдневном процессе безбилетника.

Из них явствует, что 3 ноября прошлого года Очигава прибыл на метро в Копенгагенский аэропорт и проник в зону ограниченнного доступа, вплотную пристроившись сзади к ничего не подозревавшему пассажиру и так пройдя через турникет.

Он также изобразил жестами, что якобы сканирует посадочный талон или паспорт.

Полиция аэропорта, однако, обнаружила, что у Очигавы просрочена шенгенская виза, забрала у него российский и израильский паспорта и приказала ему не покидать терминал, пока она разбирается с визой.

Очигава, тем не менее, сделал две попытки сесть на самолеты, вылетающие из Копенгагена.

Поздно вечером он пытался сесть на рейс, направляющийся в Бангкок. Он предъявил российское удостоверение личности и бумажку с русским текстом. Сотрудники SAS, однако, не нашли его в списке пассажиров и не пустили дальше.

Очигава не сдавался и рано утром 4 ноября попытался улететь в Лондон, но успеха снова не добился.

В 8 утра он смешался с толпой пассажиров, собравшихся у выхода С33, где происходила посадка на рейс SK931 "Скандинавских авиалиний", вылетавший в Лос-Анджелес.

Очигава снова не предъявил посадочный талон или паспорт, но ухитрился проскользнуть в самолет. Он начал с бизнес-класса, но когда к нему подошла стюардесса, направился в экономический, где устроился на свободном месте, благо борт был не полон.

Обслуга авиалайнера вспоминала потом, что в полете он слонялся по салону и периодически усаживался на новые места.

Очигава был общителен и постоянно пробовал завести разговоры с другими пассажирами, большинство которых его игнорировало.

Когда самолет приземлился в Лос-Анджелесе, Очигава заявил сотрудникам аэропорта, что забыл свой российский паспорт в самолете. Его искали, но не нашли. На паспортном контороле выяснилось, что Очигавы нет в списке пассажиров его рейса.

Пограничник попросил Очигаву написать свою фамилию, дату рождения и номер рейса, но все равно ничего на него не нашел, тем более, что Очигава назвался Сергеем Шломо.

Обыск его рюкзака обнаружил российские и израильские удостоверения личности, но не загранпаспорта. Когда его следов не оказалось ни в одной базе данных, его, наконец, взяли под стражу.

На допросе Очигава заявил, что трое суток не спал и ие может сосредоточиться, а также не помнит подробностей произошедшего в последние дни.

В его мобильнике нашли фото части его загранпаспорта с именем Сергей Очигава. Поиск по этой фамилии не дал никаких доказательств законности его присутствия на рейсе SAS из Дании.

Отсюда его уголовное дело и январский суд, который он проиграл.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram