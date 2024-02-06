Рекордный приток мигрантов в США за несколько месяцев перерос в масштабный политический кризис, который оставил Украину без американской помощи и угрожает поставить крест на президентской карьере Джо Байдена.



Дональд Трамп надеется, что волна недовольства вернет его в Белый дом, и препятствует попыткам разрешить миграционный кризис до ноябрьских выборов. Крупнейшие штаты и города, вроде Техаса и Нью-Йорка, начали ограничивать миграцию в пику федеральным властям. Китайская и российская пропаганда трубят предчувствие гражданской войны и развала США.



Что происходит на южной границе США, и как решает проблему иммиграции страна, построенная иммигрантами?

Караваны беженцев



Мексиканскую границу в декабре пересекли 300 тысяч человек — абсолютный месячный рекорд. Январских данных еще нет, но тренд прежний. Такими темпами за год в США, где уже проживают 336 млн человек, приедут примерно 2,5 млн мигрантов, как и в оба постковидных года.

Лишь часть записывается заранее, другие просто сдаются властям на пограничных переходах. Таких считают нелегалами, как и малочисленную когорту пытающихся прошмыгнуть обходными путями. Все три категории учитываются в статистике миграции.

Она показывает, как людской поток начал шириться при Трампе. Сначала приходило по полмиллиона, а в 2019 году — уже миллион. Потом был ковидный провал до 400 тысяч в 2020 году. Потом Байден победил Трампа на выборах и смягчил правила. Миграция резко выросла — сначала до 1,7 млн в 2021 финансовом году (с октября 2020 по сентябрь 2021-го), а потом и вовсе до 2,5 млн в год.

Мигранты переходят Рио-Гранде из Мексики в США 21 декабря 2023 года (Фото: Reuters)

Очередь подать запрос на убежище растягивается на дни и недели. А собственно убежища (или отказа) можно ждать годами. Мигранты разъезжаются по стране. Через полгода они получают право просить разрешения на работу. Некоторым власти предоставляют кров.

"Психи и террористы"



Американцы начали роптать. Опросы показывают, что в январе 17% жителей страны считали иммиграцию главной проблемой США, тогда как в декабре таких было лишь 11%. Деятельность Байдена на посту президента не одобряют 57%, а 65% уверены, что страна движется в неправильном направлении.

Трамп воспользовался этим и сделал агрессивную ставку на миграционную карту еще за год до ноябрьских президентских выборов. Он постоянно говорит о "вторжении", обещает отправить армию в Мексику, описывает мигрантов словами Гитлера с оговоркой, что никогда не читал книг нацистского фюрера. Трамп утверждает, что приезжие "разрушают страну" и "отравляют кровь нации", поскольку "большой процент прибывающих — это люди из тюрем и психиатрических лечебниц, а еще террористы".

Партия ставку Трампа поддержала. Республиканцы в Конгрессе осенью встали в позу и отказались одобрить выделение 60 млрд долларов финансовой и военной помощи Украине, без которой ей все сложнее отбиваться от российской агрессии. Они потребовали от демократов увязать вопрос о помощи с ужесточением контроля на южной границе.

Демократы спорили несколько месяцев, но в итоге сдались и пошли на невиданные для них уступки. В ночь на понедельник было объявлено, что обе фракции в подконтрольном демократам Сенате договорились. В пакет включили 60 млрд помощи Украине, 14 млрд — Израилю, и еще 20 млрд на укрепление границы.

Однако и Трамп, и его сторонники, контролирующие другую часть Конгресса — Палату представителей, отказались принять компромисс.

Трамп, Путин и миграционное оружие



"Не делайте ГЛУПОСТЕЙ!", — обратился Трамп к республиканцам через социальные сети и потребовал снова разделить вопросы о помощи и границе. Белый дом уже заявил, что резко против.

Трамп не скрывает, что ему к выборам нужны провалы Байдена во внешней политике и миграции. Если республиканцы заблокируют компромиссный законопроект, то и Украина, и мексиканская граница окажутся в печальном положении. Если же он будет принят — очков лишится уже сам Трамп.

"Этот законопроект — прекрасный подарок демократам и смертельная угроза для Республиканской партии", — написал Трамп в своей сети Truth Social в понедельник.

Сторонник Трампа на антимигрантской акции в Техасе (Фото: Reuters)

Байден ответил обвинением в адрес республиканцев в том, что граница их на самом деле не волнует, а единственная цель — "набрать политические очки против меня".

Президент теряет голоса из-за миграционного кризиса, причем на обоих флангах. Умеренные демократы недовольны притоком мигрантов, либералы — готовностью Байдена ужесточить правила. Добавить сюда электоральный ущерб от решительной поддержки операции Израиля в Газе и возраст Байдена (81 год) — и станет понятно, почему время играет против Байдена и он уступает в опросах Трампу.

Миграция политизирована не только в США. В Европе миграционный кризис продолжается с момента вмешательства России в гражданскую войну в Сирии. Союзник Владимира Путина, Александр Лукашенко, в ответ на санкции за подавление массовых протестов в Беларуси после выборов 2020 года пообещал наводнить Европу беженцами.

А затем уже сам Путин пообещал соседней Финляндии "проблемы" за то, что она решила вступить в НАТО после нападения России на Украину. Финляндия в какой-то момент закрыла вообще все погранпункты на российской границе под наплывом искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Власти страны уверены, что поток беженцев, как и все в России, контролирует Кремль.

Одновременно ситуация осложняется на южных рубежах Европы, куда через Средиземное море приплывают беженцы из Африки. Их стало особенно много после активизации прокремлевских наемников и нескольких переворотов в странах континента.

В целом в мире, по данным ООН, с 2019 по 2023 годы число беженцев выросло в полтора раза. Основные причины — войны и бедность.

Мемориал из 700 крестов в память о мигрантах, погибших в 2023 году при переходе границы США с Мексикой в техасском Игл-Пассе (Фото: EPA)

На мексиканской границе США ситуация тоже изменилась. Всего десятилетие назад тут принимали почти исключительно мексиканцев. Сейчас бегут люди из других стран Латинской Америки и все чаще — из Африки, Афганистана, Индии, Китая и даже России.

Что делал Байден



Власти США знали, что после пандемии придет новая волна миграции. Как только была отменена процедура упрощенного выдворения, действовавшая более двух лет, Белый дом принял меры.

С одной стороны, упростили депортацию, особенно в Венесуэлу, с другой — легализацию в США. Подписали соглашение с Мексикой о высылке туда граждан других стран.

Однако поток мигрантов нарастал. В декабре 2023 года Байден признал, что система "сломалась", и пошел на компромисс с республиканцами. Но было поздно. Властям пришлось закрыть несколько погранпереходов, потому что персонала для оформления всех прибывающих решительно не хватало.

По той же причине, уверяют противники Байдена, не хватает людей для патрулирования границы между переходами, что лишь подстегивает нелегальную миграцию и криминал. Поэтому они решили взять защиту границы в свои руки.

Что делает Техас



Республиканский губернатор Техаса Грег Эббот решился на такие меры, что случился международный скандал и разгорелся внутриполитический кризис.

Он распорядился перекрыть полсотни километров границы с Мексикой буйками в реке и колючей проволокой на берегу. Белый дом подал в суд — заграждения оказались не только угрозой здоровью мигрантов, но и препятствием для пограничных патрулей.

Нацгвардия сооружает забор из контейнеров с колючей проволокой на берегу Рио-Гранде в Техасе (Фото: Reuters)



Верховный суд распорядился снять барьеры, губернатор отказался. Трамп призвал на подмогу подразделения из других республиканских штатов. Заодно на выходных к границе подтянулась колонна ультраконсервативной публики и устроила митинг в поддержку Трампа, против "плохой" миграции и за традиционные ценности.

Еще до фортификации границы Эббот экспортировал кризис автобусами в американские мегаполисы, голосующие за демократов. С начала 2022-го более 80 тысяч человек отправились таким образом из Техаса в Чикаго, Лос-Анджелес, Денвер и Нью-Йорк.

Демократы тоже недовольны



Дошло до того, что мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ограничил въезд автобусов с мигрантами в город и призвал Байдена объявить чрезвычайное положение.

Миграционный кризис уже обошелся Нью-Йорку в 2,7 млрд долларов, и городские власти ожидают, что к концу сентября 2025 года расходы, если ничего не изменится, достигнут 12 млрд долларов.

Майкл Блумберг, проработавший мэром с 2002 по 2013 годы, вообще предложил кардинально поменять систему иммиграции. Она устарела, написал он в колонке для либеральной New York Times, поскольку была скроена во время Второй мировой и в десятилетия холодной войны, когда США привечали всех, кто бежал от смерти и репрессий.

Нынешняя волна щедро разбавлена экономическими мигрантами. Это прекрасно, но система, построенная для миграции политической, трещит по швам, написал Блумберг. Он предложил отказаться от действующего с 1981 года обязательства городских властей предоставлять кров всем бездомным, а также дать всем мигрантам немедленное право на работу.

Семья беженцев на американской стороне Рио-Гранде после двухмесячного путешествия из Гондураса (Фото: Reuters)

Они и сейчас поддерживают рост благосостояния Америки, отмечают экономисты. Во многом благодаря притоку рабочих рук экономика США избежала рецессии и уверенно растет, а минимальная безработица говорит о том, что мигранты не отнимают рабочие места у тех, кто приехал раньше, а заполняют новые.

Но очереди на границе и статистика погранпереходов нагляднее отчетов о рынке труда и валовом продукте. Лагерь недовольных растет и среди демократов. Губернатор Аризоны Кэти Хоббс осудила бездействие федеральных властей и отправила нацгвардию на подмогу пограничникам.

В целом, согласно тем же опросам, сторонников Демократической партии перед выборами больше волнует экономика: 18% считают ее главной проблемой США, а миграцию — лишь 7%.

Другое дело — сторонники Республиканской партии. С ними Трамп связывает надежды вернуться в Белый дом. И они как раз считают главной проблемой иммиграцию (36%). Экономика на втором месте с 29%.

Трамп по традиции обещает максимум. Он грозится провести "самую масштабную депортацию" в истории США. И утверждает, что без нелегальных мигрантов американцы заживут не только богато, но и продолжительно. Потому что не будет наркотиков. Трамп считает, что их привозят нелегалы.

Доказательств этому нет, и эксперты утверждают обратное, однако связь между рекордной смертностью от передозировки опиоидами и миграционным кризисом накрепко засела в сознании избирателей.

Кто завалил Америку фентанилом



Пока пограничники заняты оформлением беженцев, мексиканские картели через оголенную границу возят в США синтетический наркотик фентанил. Он в 50 раз сильнее героина и в 100 раз — морфина. Его подмешивают в героин, кокаин, и метамфетамин. Его продают под видом рецептурных опиоидов.

Никаких гарантий выжить после употребления самодельных смесей нет, и результат налицо — фентанил является главной причиной смерти от передозировки в США.

Пограничник у центра оформления мигрантов под открытым небом в Игл-Пассе в Техасе (Фото: Reuters)

В конце 2022 года опрос общественного радио NPR и Ipsos показал, что 39% всех избирателей и 60% зарегистрированных республиканцев полагают, что фентанил в основном привозят беженцы и нелегальные мигранты.

Однако статистика показывает, что почти 90% осужденных за контрабанду фентанила — граждане США. Эксперты отмечают, что нелегалов на границе трясут намного серьезнее американцев.

И в целом во всем, что касается наркотрафика, фольклор сильно отличается от реальности, утверждают ученые. Во-первых, все усилия ограничить предложение наркотиков исторически терпели фиаско, поскольку не влияют на спрос, который имеет социальные, а не экономические корни.

Во-вторых, миф о том, что наркотики с риском для жизни перевозят через границу бесправные мигранты или — безо всякого риска — присылают из Китая обычной почтой, разбиваются о статистику.

Посадка мигрантов в автобус из Техаса в Чикаго 24 октября 2023 года (Фото: Reuters)



Группа исследователей изучила корреляцию между смертельными передозировками и почтовыми отправлениями из Китая, притоком нелегальных мигрантов и легальной торговлей. Они пришли к выводу, что фентанил ввозится в США контрабандным путем преимущественно по легальным каналам. Другими словами, в контейнерах с прочими импортными товарами.

Американская комиссия недавно пришла к выводу, что химические вещества, используемые для производства фентанила, беспрепятственно поступают из Китая в Мексику. А Министерство финансов США ввело санкции против 12 юридических и 13 физических лиц в КНР, которых сочло ответственным за производство и распространение прекурсоров фентанила и ряда других запрещенных наркотиков.

Китай причастность к эпидемии в США отрицает, но все же Байдену удалось договориться с председателем Си Цзиньпином об ограничении экспорта некоторых химических веществ из Китая.

Вряд ли это скромное достижение перевесит в глазах избирателей аргументы противников, которые полны решимости продлить миграционный кризис до выборов, а заодно обеспечить провал внешней политики Байдена, оставив Европу и Украину один на один с Россией.

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