В минувшую субботу на Куршской косе был найден гидроакустический гидролокатор российского производства для обнаружения и определения местонахождения подводных лодок.

Об этом во вторник сообщили Вооруженные силы Литвы.

3 февраля в ВМС поступило сообщение от гражданского лица об обнаружении на Куршской косе непонятного устройства с русскими надписями.

Военно-морские эксперты идентифицировали прибор как гидроакустический гидролокатор российского производства, используемый для сбора разведданных, обнаружения подводных лодок и их позиционирования.

Найденное устройство не работало, сейчас оно хранится в ВМС.

По данным Вооруженных сил Литвы, устройство использует гидроакустические датчики для обнаружения движения и прохождения крупных подводных объектов поблизости.

По словам военных, аналогичные российские гидроакустические сонары были обнаружены в 2021 году в Балтийском море у берегов Литвы и в Атлантическом океане у южных берегов Великобритании и Ирландии.

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