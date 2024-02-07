Во вторник, 6 февраля, американский телеведущий Такер Карлсонс, известный своими симпатиями к Дональду Трампу, анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Содержание интервью еще неизвестно. Однако ряд бывших и нынешних депутатов Европарламента в интервью Newsweek заявили

Европейский Союз может ввести санкции против Карлсона за это интервью.

Карлсон был в России на этой неделе и заявил во вторник, 6 февраля, что скоро опубликует интервью с Путиным.

Работа Карлсона в России может создать проблемы для бывшего ведущего Fox News в его отношениях с ЕС, сообщил Newsweek депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофштадт.

Депутат Европарламента, призвавший ЕС оценить возможности введения запрета на поездки комментатора, назвал Карлсона "рупором" бывшего президента США Дональда Трампа и Путина.

"Поскольку Путин является военным преступником и ЕС вводит санкции против всех, кто помогает ему в этом отношении, кажется логичным, что Служба внешних действий также оценивает дело", — сказал Верхофстат.

Бывший депутат Европарламента Луис Гарикано признался "Newsweek", что согласен с Верхофстатом.

"Он больше не журналист, а пропагандист самого ужасного режима на европейской земле, режима, который наиболее опасен для нашего мира и безопасности", — сказал Гарикано о Карлсоне.

Содержание интервью Карлсона пока неизвестно, но, учитывая его давнюю защиту различных аспектов политики Кремля, критики ожидают, что интервью будет комплиметарно Москве.

"Карлсон хочет предоставить платформу тому, кто обвиняется в преступлениях геноцида, и это неправильно", — сказал бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт, депутат Европарламента.

"Если Путину есть что сказать, он должен сказать это в Международном уголовном суде. В то же время Карлсон не является настоящим журналистом, поскольку он четко выразил свои симпатии к российскому режиму и Путину и постоянно принижал Украину — жертву российской агрессии", — подчеркнул Паэт.

"Следовательно, такую пропаганду преступного режима может включить в санкционный список. По сути, речь идет о запрете на поездки в страны ЕС", — добавил он.

Кто такой Такер Карлсон?

В свою очередь, Русская служба BBC рассказывает в своей публикации, кто такой Такер Карлсон.

Карлсон — не последнее лицо в американской журналистике. Совсем недавно его шоу Tucker Carlson Tonight на консервативном телеканале Fox News смотрели три, а иногда и пять миллионов человек.

54-летний Такер Карлсон прославился в 2010-х годах как ведущий полемической новостной программы Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News, аудитория которой временами превышала 5 млн зрителей.

Карлсон помог увеличить число зрителей телеканала Fox News до рекордных значений и вообще сделался заметной фигурой в политике консерваторов-республиканцев.

Он поддерживал (и продолжает поддерживать) Дональда Трампа и ключевые аспекты его внутренней политики — решительную борьбу с нелегальной миграцией, право на ношение оружия. Карлсон скептически относится к проблеме глобального изменения климата, движению Black Lives Matter, гендерной идеологии и другим леволиберальным идеям, пишет Русская служба BBC.

Карлсон не чурается конспирологических теорий и, в частности, утверждал, что правительство США тайно хранит космический корабль инопланетян, повторял измышления российских властей об американских лабораториях по производству биологического оружия в Украине, утверждал, что Каховскую ГЭС разрушили украинцы, и обвинял Вашингтон в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".

В своем шоу Карлсон регулярно обсуждал пандемию коронавируса, временами впадая в откровенную конспирологию, и неоднократно повторял рассуждения Трампа о том, что на выборах 2020 года у того украли победу.

По мнению некоторых американских журналистов, именно эти утверждения и переполнили чашу терпения владельца Fox News, медиамагната Руперта Мердока: 24 апреля 2023 года Карлсона уволили с телеканала, хотя официально причина названа не была.

Карлсон сразу же завел собственный медиа-бренд Tucker Carlson Network, который выходит в онлайн-эфир на собственном сайте и ведет прямые трансляции в соцсети X.

В новом шоу Карлсона уже засветились крупные политики правого толка — венгерский премьер Виктор Орбан, новый президент Аргентины Хавьер Милей и, конечно, сам Дональд Трамп.

Карлсон уже заявил, что он — первый западный журналист, обратившийся к российскому президенту за интервью, поскольку западные СМИ избегают общаться с Путиным.

Однако Русская служба BBC в своей публикации опровергает это утверждение: BBC за последние полтора года несколько раз пыталась договориться с Путиным об интервью, неизменно получая отказ. Не удалось побеседовать с Путиным и журналистам других крупных западных изданий.

Как пишет британская Daily Telegraph, Карлсон "не единственный западный журналист, отважившийся попросить Путина об интервью, — он единственный, кому это было разрешено".

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