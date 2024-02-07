Это ожидалось, но теперь это случилось официально: сенат США не принял компромиссный вариант бюджета, предусматривающий помощь Украине и Израилю в обмен на значительное ужесточение контроля за границей с Мексикой.

Большинство законопроектов в Сенате ставятся на голосование большинством в 60 голосов из 100 (после этого они принимаются простым большинством). Но за это проголосовали всего 49 сенаторов, а 50 — против: 44 республиканца (из 49), четыре демократа и независимый (но тяготеющий к демократам) сенатор Берни Сандерс. Лидер демократического большинства Чак Шумер также проголосовал против технически — чтобы иметь возможность поставить на голосование аналогичное предложение в будущем.

Хотя сделка была результатом переговоров между двумя партиями, многие республиканцы выступили против нее, когда ее раскритиковал экс-президент Дональд Трамп, который скорее всего будут кандидатом от партии на президентских выборах в этом году.

В итоге всего четыре республиканца все же проголосовали за сделку: Лиза Мурковски (штат Аляска), Сюзан Коллинз (штат Мэн), Митт Ромни (штат Юта) и Джеймс Ланкфорд (штат Оклахома), который непосредственно вел переговоры по компромиссному законопроекту. Первые три сенатора известны своей критической позицией по отношению к Трампу, к тому же Ромни решил закончить политическую карьеру и переизбираться не намерен.

Демократы намерены в ближайшие дни вынести на голосование закон об иностранной помощи в тех же объемах для Украины, Израиля и Тайваня, но уже без уступок республиканцам по границе. Как пишут американские СМИ, он имеет шансы набрать в Сенате 60 голосов, необходимых для преодоления филибастера, хотя и это не гарантировано.

Но если это случится, дальше потребуется одобрение Палаты представителей, где влияние Трампа на республиканцев еще сильнее, а перспективы подобного законопроекта еще туманнее.

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