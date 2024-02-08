Foto: EPA/Scanpix/LETA

Центральная избирательная комиссия РФ отказала антивоенному кандидату Борису Надеждину в регистрации на выборах президента России. Соответствующее решение члены ЦИК приняли единогласно.

В Центризбиркоме пояснили, что рабочая группа приняла к рассмотрению 104734 подписи в поддержку Надеждина. Представители комиссии проверили 60 тысяч из них и признали недействительными или "недостоверными" 9147 автографов, остальные 95587 засчитали.

Как заявили в ЦИК, в подписных листах за выдвижение Надеждина были обнаружены подписи 11 умерших людей. Еще 858 автографов признали недействительными на основании ответа на запрос в МВД РФ, 1767 — из-за отсутствия собиравших подписи людей в списке сборщиков, 995 — из-за несоответствия данных о сборщике в подписных листах и списке, 123 — потому что листы от лица сборщика якобы заполнял другой человек.

Надеждин заявил, что не согласен с решением ЦИК. "Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам политика, он не намерен отказываться от своего намерения принять участие в выборах. Надеждин пообещал обжаловать решение ЦИК в Верховном суде РФ.

Борис Надеждин — муниципальный депутат из подмосковного Долгопрудного. В 1999-2003 годах политик был депутатом Госдумы от право-либеральной партии "Союз правых сил". В октябре прошлого года не представленная в российском парламенте партия "Гражданская инициатива" выдвинула его кандидатом на президентские выборы. В основе программы Надеждина — прекращение боевых действий в Украине.

28 декабря ЦИК РФ разрешил Надеждину начать сбор подписей в свою поддержку. Всего в России и за ее пределами, сообщали в штабе политика, были собраны более 200 тысяч автографов. 31 января Надеждин передал на проверку 105 тысяч подписей, отобранных его командой.

5 февраля представитель штаба Надеждина сообщил, что в проверенных Центризбиркомом 60 тысячах подписей было обнаружено более 15% брака. По российским законам, в регистрации кандидата могут отказать, если доля подписей, признанных недействительными или "недостоверными", превышает 5%.

Пока что ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов: Владимира Путина (в случае победы новый президентский срок станет для него уже пятым), представителя Коммунистической партии РФ Николая Харитонова, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, а также Владислава Даванкова от партии "Новые люди".

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit