Центральная избирательная комиссия РФ отказала антивоенному кандидату Борису Надеждину в регистрации на выборах президента России. Соответствующее решение члены ЦИК приняли единогласно.

В Центризбиркоме пояснили, что рабочая группа приняла к рассмотрению 104734 подписи в поддержку Надеждина. Представители комиссии проверили 60 тысяч из них и признали недействительными или "недостоверными" 9147 автографов, остальные 95587 засчитали.

Как заявили в ЦИК, в подписных листах за выдвижение Надеждина были обнаружены подписи 11 умерших людей. Еще 858 автографов признали недействительными на основании ответа на запрос в МВД РФ, 1767 — из-за отсутствия собиравших подписи людей в списке сборщиков, 995 — из-за несоответствия данных о сборщике в подписных листах и списке, 123 — потому что листы от лица сборщика якобы заполнял другой человек.

Надеждин заявил, что не согласен с решением ЦИК. "Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам политика, он не намерен отказываться от своего намерения принять участие в выборах. Надеждин пообещал обжаловать решение ЦИК в Верховном суде РФ.

Борис Надеждин — муниципальный депутат из подмосковного Долгопрудного. В 1999-2003 годах политик был депутатом Госдумы от право-либеральной партии "Союз правых сил". В октябре прошлого года не представленная в российском парламенте партия "Гражданская инициатива" выдвинула его кандидатом на президентские выборы. В основе программы Надеждина — прекращение боевых действий в Украине.

28 декабря ЦИК РФ разрешил Надеждину начать сбор подписей в свою поддержку. Всего в России и за ее пределами, сообщали в штабе политика, были собраны более 200 тысяч автографов. 31 января Надеждин передал на проверку 105 тысяч подписей, отобранных его командой.

5 февраля представитель штаба Надеждина сообщил, что в проверенных Центризбиркомом 60 тысячах подписей было обнаружено более 15% брака. По российским законам, в регистрации кандидата могут отказать, если доля подписей, признанных недействительными или "недостоверными", превышает 5%.

Пока что ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов: Владимира Путина (в случае победы новый президентский срок станет для него уже пятым), представителя Коммунистической партии РФ Николая Харитонова, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, а также Владислава Даванкова от партии "Новые люди".

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта.

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