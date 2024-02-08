Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-коференции в Иерусалиме назвал "бредовыми" требования ХАМАС, выдвинутые группировкой в рамках переговоров о временном прекращении огня и освобождении заложников. Об этом пишет газета The Times of Israel.

"Подчинение бредовым требованиям ХАМАС не только не приведет к освобождению заложников, но и приведет к еще одной резне, это приведет к катастрофе для Израиля, которой не хочет ни один израильский гражданин", — заявил Нетаньяху. Как отмечает The Times of Israel, это первый публичный комментарий политика о ходе переговоров.

По словам премьера, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится "на пути к полной победе" над ХАМАС. Нетаньяху повторил, что цели нынешней войны: уничтожить боевиков, вернуть заложников и обеспечить, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля. Достижения военных в регионе политик оценил как "беспрецедентные".

Как утверждает Нетаньяху, за время боевых действий были убиты или ранены 20 тысяч боевиков, а 18 из 24 батальонов ХАМАС "не функционируют". Также ЦАХАЛ продолжает систематически разрушать в секторе Газа сеть подпольных тоннелей, которыми пользуются члены группировки.

Глава израильского правительства подчеркнул, что приказал военным действовать "в соответствии с международным правом и положениями о том, что некомбатанты могут безопасно покинуть зону боевых действий". "Продолжающееся военное давление" Нетаньяху назвал "важнейшим условием освобождения заложников".

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября прошлого года, когда боевики группировки ХАМАС обстреляли территорию Израиля, одновременно вторгшись в приграничные районы и устроив там резню. По данным властей и СМИ, жертвами атаки стали около 1200 местных жителей, еще более 240 человек были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа.

В ответ на атаку Израиль стал наносить массированные авиаудары по сектору Газа, а затем начал и наземную операцию. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения региона, жертвами боевых действий в секторе Газа стали более 25 тысяч палестинцев. Подтвердить эту информацию по независимым источникам не представляется возможным.

На рубеже ноября-декабря в рамках соглашения о временном прекращении огня ХАМАС отпустил 105 заложников, в обмен израильские власти освободили из тюрем более 300 палестинцев. 6 февраля ЦАХАЛ сообщил, что 29 захваченных в октябре израильтян погибли в секторе Газа. В январе еще трое были по ошибке застрелены израильскими солдатами в ходе боевых действий.

С конца января Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара и других стран обсуждают новое соглашение о прекращении огня, предполагающее обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!