Армия обороны Израиля подтвердила гибель 31 заложника из более 130 остающихся в плену группировки ХАМАС. Об этом вечером во вторник сообщил на брифинге для прессы официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в израильской разведке написала, что погибли 32 заложника, захваченных боевиками. 30 из них были взяты в плен в ходе атаки 7 октября, еще двух ХАМАС захватил во время предыдущего обострения конфликта в 2014 году, с тех пор их тела удерживаются на подконтрольной группировке территории.

Комментируя эту публикацию, Харари подтвердил гибель 29 заложников, захваченных 7 октября, и двух солдат, похищенных и убитых в 2014 году. Представитель ЦАХАЛ добавил, что родственники погибших уведомлены о смерти своих близких.

В статье NYT также говорилось, что некоторые погибшие заложники были убиты в ходе октябрьской атаки боевиков на территорию Израиля, а их тела — вывезены в сектор Газа. Другие скончались в плену от полученных ранений. Еще по меньшей мере 20 заложников, смерть которых пока не подтверждена, могли быть убиты членами ХАМАС уже в секторе Газа, рассказали журналистами четыре израильских чиновника.

По словам египетских чиновников, которых цитирует The Wall Street Journal, боевики ХАМАС утверждают, что им не известно точное количество погибших заложников. Представители группировки также заявляют, что некоторые израильтяне погибли в результате авиаударов ЦАХАЛ. Израиль это отрицает.

В ходе нападения ХАМАС на Израиль 7 октября боевики убили около 1200, а также захватили и вывезли в сектор Газа более 240 человек. На рубеже ноября-декабря в рамках соглашения о временном прекращении огня группировка отпустила 105 заложников, в обмен израильские власти освободили из тюрем более 300 палестинцев.

В середине декабря израильские солдаты по ошибке застрелили троих израильских заложников в ходе наземной операции на севере сектора Газа. В ЦАХАЛ пообещали провести расследование случившегося.

С конца января Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара и других стран обсуждают новое соглашение о прекращении огня, предполагающее новые обмены израильских заложников на палестинских заключенных.

Родственники остающихся в плену израильтян регулярно проводят демонстрации и митинги, требуя от властей еврейского государства вернуть их близких домой.

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