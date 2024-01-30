Группировка ХАМАС отклонила предложенную Израилем через посредников сделку по освобождению заложников в обмен на временное перемирие. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Журналисты делают такой вывод из заявлений и публичных комментариев представителей группировки. В частности, ХАМАС и менее крупное движение "Народный фронт освобождения Палестины" подчеркнули, что какие-либо сделки, подразумевающие возвращение взятых заложников, возможны только после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинет сектор Газа.

"Мы говорим прежде всего о полном и всеобъемлющем прекращении огня, а не о временном перемирии", — сказал агентству AFP пресс-секретарь главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну.

По сообщениям израильских СМИ, в воскресенье переговорные группы из Израиля, США, Египта и Катара подготовили на встрече в Париже рамочное соглашение о перемирии. В переданном боевикам документе предлагалось сделать продолжительную (до 45 дней) "паузу в боях" и освободить 35-40 израильских заложников (в обмен на каждого из тюрем обещали выпустить по от 100 до 250 палестинцев).

Предполагалось, что такие перемирия будут повторяться, за их время боевики будут освобождать оставшиеся группы пленных, а в сектор Газа можно будет доставить дополнительную гуманитарную помощь. Премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман ат-Тани выразил уверенность, что соглашение могло бы "заложить основу для дальнейшего движения" и способно привести к полному прекращению огня в будущем.

На прошлой неделе американские и израильские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Израиль готов предложить ХАМАС длительное перемирие в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Вскоре, писало агентство Reuters, стороны достигли "принципиального согласия" по этому вопросу, но заключение конкретных договоренностей упиралось в требование боевиков вывести подразделения ЦАХАЛ из сектора Газа (представители Израиля категорически отвергали этот пункт).

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября прошлого года, когда боевики группировки ХАМАС обстреляли территорию Израиля, одновременно вторгшись в приграничные районы и устроив резню. По данным властей и СМИ, жертвами атаки стали около 1200 местных жителей, еще более 240 человек взяли в заложники и вывезли в сектор Газа. За прошедшие месяцы удалось освободить около половины из них.

В ответ на атаку Израиль стал наносить массированные авиаудары по сектору Газа, а затем начал и наземную операцию. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения региона, жертвами боевых действий в секторе Газа стали около 25 тысяч палестинцев. Подтвердить эту информацию по независимым источникам не представляется возможным.

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