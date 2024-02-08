Власти Финляндии продлили на два месяца действие принятого ранее решения о закрытии пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом, пишет Yle, объявила министр внутренних дел Мари Рантанен.

"Полученная информация подтверждает оценку того, что Россия продолжает свою гибридную операцию. Есть основания полагать, что это долгосрочная ситуация. В районе российской границы находятся по меньшей мере сотни, а возможно, и тысячи мигрантов, ожидающих возможности продолжить свой путь в Финляндию", — говорится в пресс-релизе главы МВД.

Также финские власти запретили подавать заявление о предоставлении международной защиты на пунктах пропуска между Финляндией и Россией. Это решение, утверждают в МВД, "необходимо и соразмерно", поскольку речь идет о "серьезной угрозе национальной безопасности и общественному порядку, вызванной инструментализованной иммиграцией".

В опубликованном сегодня справочном меморандуме министерства говорится, что без закрытия границы число прибывающих из России просителей убежища варьировалось бы от 10 до 20 тысяч человек ежегодно. Авторы текста утверждают, что несмотря на предложения финских властей обсудить ситуацию, российские коллеги реагировала на идею о переговорах "сдержанно".

"Продление полного закрытия восточной границы по понятным причинам неприятно, особенно для живущих в Финляндии людей, у которых есть члены семьи или другие близкие родственники по ту сторону границы. Однако временное закрытие пунктов пропуска — это результат действий России, в связи с чем Финляндия должна ставить национальную безопасность выше других вопросов", — считает Рантанен.

Власти Финляндии в ноябре прошлого года сначала частично, а затем полностью закрыли КПП на границе с Россией, объясняя это резко возросшим потоком просителей убежища из третьих стран. Официальные лица утверждали, что считают наплыв беженцев спланированной атакой со стороны Москвы.

В середине декабря финские власти открыли два КПП на границе, однако уже спустя сутки вновь закрыли пункты пропуска, куда стали прибывать десятки мигрантов. Министр внутренних дел Рантанен тогда обещала, что возобновление работы погранпунктов произойдет сразу после "прекращения потока людей, пытающихся незаконно проникнуть в страну".

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