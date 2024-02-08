Канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье, опубликованной в Wall Street Journal, написал, что Запад должен сделать все возможное, чтобы не допустить поражения Украины в противостоянии российской агрессии.

Победа России станет не только концом Украины как свободного, демократического, независимого государства, но и радикально изменит Европу, а также нанесет удар по либеральному мировому порядку, пишет канцлер Германии, добавляя, что попытка Москвы силой захватить территорию соседней страны может послужить примером для других авторитарных лидеров.

Пока что Путин не достиг ни одной из своих военных целей, пишет глава правительства Германии. Это связано с героической борьбой украинского народа, но это также результат финансовой и военной поддержки Запада, добавляет Шольц, который отправляется в США для встречи в пятницу с президентом Байденом в Вашингтоне.

Несмотря на поддержку Запада, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов, так как предлагаемые Киеву объемы помощи недостаточны.

"Долгосрочные последствия и издержки неспособности остановить агрессию Путина затмят любые инвестиции, которые мы делаем сейчас", — пишет канцлер Германии.

Чтобы не допустить поражения Украины, Шольц предлагает свой план действий, главными составляющими которого являются продолжение Западом поддержки Украины и укрепление обороны НАТО.

Он напоминает, что в начале февраля ЕС выделил Украине дополнительную финансовую помощь в 54 млрд долларов в течение следующих четырех лет. "Это должно быть дополнено дополнительной военной помощью, и я призвал своих европейских коллег принять необходимые бюджетные решения", — пишет Шольц. Ранее он говорил, что это решение ЕС может содействовать выделению Вашингтоном новой помощи Киеву.

Что касается укрепления НАТО, то канцлер Германии пообещал разместить полноценную боевую бригаду в Литве, на восточном фланге Североатлантического альянса.

"Чем быстрее Путин поймет, что Запад вовлечен в эту войну надолго, тем быстрее закончится война против Украины", — подчеркнул Шольц, добавив, что единственный способ достичь длительного мира — это сохранить поддержку, единство и решительность.

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