Военная операция ЕС призвана обеспечить безопасность торгового судоходства в Красном море на фоне нападений хуситов.

Страны Евросоюза договорились о проведении военной операции для защиты торгового судоходства в Красном море. На заседании в Брюсселе в четверг, 8 февраля, в числе прочего, согласованы место расположения будущего штаба и задачи операции Aspides ("Щиты" на греческм языке. — Ред.), сообщило агентство dpa со ссылкой на дипломатов.

По словам собеседников агентства, официальное решение о запуске военной операции должно быть принято на конференции глав МИД стран ЕС в Брюсселе 19 февраля. Оперативный штаб операции Aspides будет располагаться в греческом городе Лариса.

Задачи военной операции

Согласованный план миссии предполагает отправку европейских боевых кораблей в Красное море для защиты торгового судоходства от нападений со стороны исламистских повстанцев-хуситов из Йемена. Хуситы путем нападений на торговые суда пытаются вынудить Израиль прекратить удары по сектору Газа, начавшиеся после беспрецедентной атаки террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Из-за высоких рисков крупные судовладельческие компании все чаще отказываются от использования кратчайшего маршрута между Азией и Европой по Красному морю и через Суэцкий канал. Это создает серьезные трудности для мировой торговли, поэтому США и Великобритания в последнее время наносят удары по целям в Йемене. Евросоюз не желает участвовать в нанесении таких ударов.

Бундесвер направляет в Красное море фрегат Hessen

Бундесвер отрядил для участия в операции Aspides фрегат Hessen. 8 февраля этот корабль, на борту которого находятся 250 военнослужащих, отправился из порта Вильгельмсхафена в направлении Красного моря.

Фрегат, оснащенный зенитными ракетами, специально предназначен для эскорта судов и контроля за морским пространством. С помощью специального радара Hessen Hessen способен контролировать воздушное пространство размером с Северное море.

Инспектор ВМС ФРГ вице-адмирал Ян Кристиан Каак в связи с отправкой фрегата заявил журналистам в Берлине: "Свободная морская торговля — основа нашей промышленности, нашей способности защитить себя. Нынешняя ситуация в Красном море уже создала уязвимые участки для доставки товаров и вынудила некоторые компании прекратить производство".

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