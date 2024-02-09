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Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону обвинил Украину и Запад в начале нынешнего военного конфликта, призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и подтвердил, что Россия готова к диалогу.

Президент России Владимир Путин заявил известному американскому журналисту Такеру Карлсону, что еще в начале 2000-х, став президентом, он пытался наладить отношения с Западом и даже спросил в свое время президента Клинтона, возможно ли для России присоединиться к НАТО.

По словам Путина в итоге он получил отказ. "Если бы он сказал "да", начался бы процесс сближения, и в конечном итоге это могло бы состояться, если бы мы увидели искреннее желание партнеров сделать это. Но этим не закончилось", — сказал Путин.

"Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью "цивилизованных народов", ничего подобного не произошло. Вы же нас обманули — я когда говорю "вы", не Вас лично имею в виду, конечно, а Соединенные Штаты, — обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз, пять волн расширения", — сказал Путин Такеру Карлсону.

Путин вновь повторил свои старые утверждения, что к нынешним враждебным отношениям России с Западом привело расширение НАТО на восток и перспектива вступления в альянс Украины.

По его словам, триггером, приведшим к военному конфликту, стал "госпереворот в Киеве" в 2014 году и впоследствии — отказ Киева выполнять Минские соглашения.

Путин также заявил, что Россия была готова к возвращению Донбасса в состав Украины.

"Я искренне считал, что если все-таки удастся уговорить тех людей, которые на Донбассе живут, — их надо было еще уговорить возвратиться в рамки украинской государственности, — то постепенно, постепенно раны заживут", — сказал Путин.

Но, по его словам, в Киеве хотели решить вопрос с помощью военной силы. По словам российского президента, нынешнюю войну начала Украина "восемь лет бомбив Донбасс", а не Россия.

Путин также заявил, что, если бы не Вашингтон и британский премьер Борис Джонсон, по его мнению, помешавшие заключить Стамбульское соглашение, война уже давно закончилась бы.

Он сказал, что Вашингтон должен пересмотреть свою позицию. "Варианты есть, было бы желание", — сказал Путин, добавив, что Москва готова к диалогу, но не уточнив, на каких условиях.
Владимир Путин обвинил Соединеные Штаты в подрыве "Северного потока", заявив, что "у ЦРУ нет алиби".

"Все это было бы смешно, если бы не было так грустно", — произнес Путин, говоря об отношениях России, Украины и Запада.

"Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, все это… Рано или поздно все равно мы договоримся".

Отвечая на вопрос Карлсона о том, нападет ли Россия на Польшу, Путин заявил, что это произойдет, только если Польша нападет на Россию. "У нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов", — сказал российский президент.

Такер Карлсон спросил Путина о находящемся в российской тюрьме журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче.

"Я не исключаю, что человек, о котором вы говорите, мистер Гершкович, сможет вернуться на родину. В конечном счете, не имеет никакого смысла держать его в тюрьме в России", — ответил российский президент, дав понять, что возможен обмен Гершковича, если будет встречное движение со стороны США. "Ну только надо договариваться", — добавил Путин.

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