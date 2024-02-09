Президент США Джо Байден обрушился с гневной критикой на расследование, показавшее, что он нарушал правила обращения с совершенно секретными файлами и из-за провалов в памяти не мог вспомнить ключевые события своей жизни.

На незапланированном брифинге в Белом доме в четверг вечером Байден заявил журналистам: "У меня с памятью все в порядке".

Президент США отверг утверждение о том, что он не мог вспомнить, когда умер его сын.

"Как, черт возьми, он смеет поднимать это?" — сказал Байден, имея в виду спецпрокурора Роберта Хура, назвавшего Байдена "пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью".

Министерство юстиции США заявило, что не будет предъявлять обвинения президенту США Джо Байдену, в нарушение правил хранившему у себя дома секретные документы.

"Мы пришли к выводу, что в этом деле нет оснований для предъявления уголовных обвинений", — говорится в заявлении Роберта Хура.

Опросы общественного мнения показывают, что возраст Байдена вызывает беспокойство у американских избирателей в преддверии ноябрьских президентских выборов.

"Я действую из лучших побуждений, — сказал Джо Байден. — Я пожилой. Я знаю, какого черта я делаю. Я поставил эту страну на ноги".

"Мне не нужны его рекомендации", — отрезал Байден, говоря о спецпрокуроре.

Отвечая на вопрос, признает ли он ответственность за хранение секретных документов в своем доме, он обвинил в этом своих сотрудников.

По его словам, Байден не знал, что они положили конфиденциальные записки в его гараж, где, по словам специального прокурора, они хранились рядом с собачьей лежанкой.

Репортер Би-би-си в зале дипломатических приемов Белого дома назвал атмосферу брифинга напряженной.

Когда кто-то сказал, что американский народ обеспокоен его возрастом, Байден повысил голос в ответ: "Это ваше мнение, это ваше мнение".

Документы были найдены во время обыска в доме Байдена в штате Делавэр в январе прошлого года. Часть из них относится к тому периоду, когда Байден был сенатором, другие — ко времени его пребывания на посту вице-президента.

После обнаружения секретные документы, как сообщалось, были переданы в Национальный архив и Минюст.

В ходе расследования было проведено 173 беседы со 147 свидетелями, включая самого Байдена. Его формальный допрос состоялся в октябре.

В докладе отдельно отмечается, что во время бесед офис спецпрокурора зафиксировал "значительные ограничения" в памяти Джо Байдена.

В частности, когда проводился допрос, президент не помнил, когда он был вице-президентом, а во второй день допроса — когда начался срок его полномочий на этом посту. Кроме того, как отмечается в докладе, Байден не помнил, когда умер его сын Бо.

В 345-страничном докладе Минюста говорится, что действия Джо Байдена "представляют серьезный риск для национальной безопасности", но "устранение этих рисков путем предъявления уголовных обвинений не является разумной мерой".

Джо Байден приветствовал это решение и заявил, что "вопрос закрыт". Представители Дональда Трампа (его официально обвиняли в ненадлежащем обращении с секретными документами) подвергли решение спецпрокурора резкой критике.

"Как мы можем доверять его способности руководить нашей страной, если его память имеет „значительные ограничения"??!!" — написала пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт в соцсети X.

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