Премьер-министр Кая Каллас считает, что эстонцы — самые большие нытики в регионе, и это в том числе усиливает экономический спад страны, пишет dv.ee.
"У многих секторов дела идут не так уж плохо. Есть факторы, вызывающие беспокойство и находящиеся в красной зоне, но также существуют компании, положение которых позитивно", — заметила Каллас в передаче радио Äripäev "Globaalne pilk".
По ее словам, одной из причин, по которой экономический спад в Эстонии является самым большим в Европе, является склонность эстонцев постоянно жаловаться.
"Один предприниматель очень хорошо сказал, что мы жалуемся на свою бедность. Постараться бы избегать этого", — сказала Каллас.
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